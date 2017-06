publié le 11/06/2017 à 00:25

Lisandro Cuxi l'a fait ! Après quatre mois de compétition, le Cannois de 17 ans a été sacré "la plus belle voix de France" pour la saison 6 de The Voice. Il succède à Slimane, qui lui a remis le prix lors de la grande finale du 10 juin, sous les applaudissements du public. Après ses interprétations de L'envie d'aimer et Cry Me A River, Lisandro a conquis une dernière fois le public qui a voté pour lui. Il était en compétition avec Nicola Cavallaro (team Zazie), Lucie (team Florent Pagny) et Vincent Vinel (team Mika).



Lisandro Cuxi s'est fait remarqué dès les auditions à l'aveugle. Il a tout de suite choisi de rejoindre l'équipe de Matt Pokora, qu'il admire. Le coach a d'ailleurs très vite remarqué le talent du jeune homme, finaliste de The Voice Kids en 2015 dans l'équipe de Jenifer.



> The Voice Kids 2015 | Lisandro - Run to You (Whitney Houston) | Finale

Ses talents de showman plébiscités sur les réseaux sociaux et les coachs ont permis à Lisandro de devenir le gagnant de la saison 6 et de réaliser son rêve. Au fil de l'aventure, il a dévoilé sa passion pour le chant et la danse, mais aussi cette envie de vaincre son bégaiement grâce à la scène. Plus encore, il a été saisi par l'émotion lors de la demi-finale en interprétant Si seulement je pouvais lui manquer de Calogero, en référence à son père absent.