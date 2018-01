publié le 04/01/2018 à 13:53

Quasimodo a bien changé ! Garou, ancien bossu de la comédie musicale Notre-Dame de Paris est aujourd'hui un chanteur respecté mais aussi désormais un véritable personnage de la télévision française. L'ex-membre du jury de The Voice sur TF1 et animateur de La Fête de la musique sur France 2 semble avoir trouvé sa place sur le service public dans un rôle hybride.



À l'aise devant la caméra, légitime dans un contexte d'émission musicale, Pierre Garand de son nom civil a vu France Télévisions lui confier l'émission Destination Eurovision, qui désignera le représentant de la France au concours de chant du 12 mai prochain à Lisbonne.

Mais avant cela et dès ce jeudi 4 janvier, l'artiste sera aux commandes de Gare au Garou. Entouré d'autres chanteurs comme Amir, Louane et Nolwenn Leroy, Garou a eu carte blanche de la part de France 2.

Une grosse confiance de la part de France 2

"C’est parti de conversations que j’ai eues. Comme des chaînes m’approchent et me proposent des choses, je me suis intéressé à la télé dans une autre perspective", a confié Garou à TV Mag. "Je me suis demandé : 'Qu’est-ce qui se passe à la télé en ce moment ?'" La direction de France 2 a décidé qu'il fallait "redonner les clés de la télé aux artistes", rapporte-t-il. "Là, on me les a données et je les ai redistribuées", confie Garou.



Le résultat est donc "un vrai show de divertissement qui est parti en vrille totale, avec plein de folie et d’humour". La touche nord-américaine de Garou, bercé par le Rat-Pack qui regroupait les plus grandes stars des années 50 aux États-Unis, de Dean Martin à Sammy Davis Jr en passant par la légende Franck Sinatra, apporte un côté chorale à l'émission.



C'est donc ce feeling et cette fibre entertainment que semble rechercher France 2 en confiant des prime time au Québécois. Et le plus gros projet à court terme de la chaîne lui est donc confié. Garou sera chargé de mener à bien le télé-crochet Destination Eurovision, à partir du 13 janvier.

Dans les pas de Shy'm et Natasha Saint-Pier

Le signe d'une confiance totale de France 2, à l'image de ce que M6 a entrepris en confiant des programmes à des animateurs novices mais surtout non-spécialisés. Garou va donc marcher sur les pas de Stéphane Plaza, David Ginola ou Shy'm. De là à en faire une réelle tendance sur le service public ? Il faudra attendre car ce genre de profils à l'aise dans l'exercice ne court pas les rues.



Natasha Saint-Pier avait de son côté pris les commandes de l'émission dominicale Les chansons d'abord sur France 3. Là encore un talent venu du Québéc. Peut-être pas une coïncidence. Les deux compatriotes ont le point commun de s'être vu confier les clés d'émissions où le prompteur n'est pas forcément roi. Une difficulté certaine lorsque le présentateur n'a pas les codes du métier. À suivre.

