publié le 03/08/2017 à 12:05

Les pays qui participent à l'Eurovision vont devoir être plus vigilants. L'organisation du concours de chant européen a édicté des règles plus strictes dans la sélection des candidats après les polémiques qui ont alimenté l'édition 2017 en Ukraine.



L'Union Européenne de Radiodiffusion veut ainsi éviter qu'un candidat se retrouve dans l'impossibilité de pénétrer sur le territoire du pays organisateur, comme ce fut le cas l'année dernière pour la candidate russe Yulia Samoylova. L'Ukraine avait interdit la chanteuse d'entrer sur son territoire car elle avait donné un concert en Crimée en 2015, alors annexée par la Russie. Elle n'avait pas non plus fait de demande officielle pour rentrer sur le territoire, un délit pour les autorités du pays.

"Ni l'artiste choisi, ni aucun membre de la délégation ne doivent avoir un quelconque antécédent qui pourrait pousser les autorités du pays organisateur à lui refuser l'accès, en accord avec les lois nationales" a fait savoir l'Union Européenne de Radiodiffusion. L'autorité a tenu bon de rappeler qu'aucune "forme de propagande politique durant l'événement ou dans les chansons" n'était autorisé. L'édition 2018 du concours de chant aura lieu les 8, 10 et 12 mai prochain à Lisbonne.