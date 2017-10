publié le 16/10/2017 à 10:50

Les affres de l’âge n’y font rien : Johnny Hallyday était, est et reste un artiste prolifique, qui continue à inspirer toutes les générations. Témoin, cet album hommage, On a tous quelque chose de Johnny, dont la sortie est annoncée le 17 novembre. Au menu : les plus grands classiques du roi de rock français repris par les plus grands noms de la musique.



Nous avons pu écouter les seize morceaux en avant-première, qui promettent à la fois un disque réussi et moderne à la couleur pop-rock. Que les fans ne craignent donc pas le faux pas : Yarol Poupaud, directeur musical de Johnny Hallyday a lui-même réalisé l’album. Et ce sont les musiciens de Johnny qui jouent les morceaux.

Le casting est éclectique et prestigieux : Kendji Girac chante L'Envie, Benjamin Biolay, impeccable, pose sa voix sur Retiens la nuit. Patrick Bruel, sensible, reprend J'ai oublié de vivre. Calogero, touchant, réinterprète Elle m'oublie. Gauvain Sers, très folk, ouvre le bal sur Le Pénitencier. Louane revisite tout en délicatesse La Musique que j'aime. Même si l'une des reprises les plus surprenantes est signée Thomas Dutronc. Il apporte une touche de malice à l'un des tubes du disque Derrière l'amour : Gabrielle.

Johnny et Laeticia très impliqués dans le projet

Un album à la saveur exceptionnelle, puisque c’est la première fois en cinquante ans de carrière que Johnny Hallyday accepte que son répertoire soit remis au goût du jour par d’autres. C’est Sébastien Farran, son manager, qui aurait réussi à convaincre Johnny et son épouse Læticia. Et le résultat est à la hauteur de toutes les espérances



"Au début, ils étaient assez virulents, parce qu’il n’y a jamais eu vraiment de projet comme ça autour de Johnny. Et puis, petit à petit quand Johnny s’est rendu compte que le panel représentait dans le disque des propositions très très mélangées, de tous les horizons, de tous les âges… Il y a une excitation qui a commencé à naître, explique Sébastien Farran. Tout d’un coup, Johnny et Laeticia ont commencé à vraiment s’impliquer dedans. Johnny a validé, fait des remarques, proposé des choses. Ils ont bossé sur la cover pendant un certain temps."

Comment va Johnny ? "Il va bien, il se soigne, il se bat. Il est encore là vous inquiétez pas", confie son manager. Johnny prépare une nouvel tournée et un nouvel album, "tout est programmé, tout arrive".



#QqchosedeJohnny J’adore ce projet, je remercie les Artistes présents sur ce disque, j’ai hâte de vous le faire découvrir. RDV le 17/11 pic.twitter.com/PQAm8cYZ2L — Johnny Hallyday (@JohnnySjh) 6 octobre 2017

Voici le tracklisting de l'album "On a tous quelque chose de Johnny" réalisé par @yarolpoupaud, à paraitre le 17/11.#QqchosedeJohnny pic.twitter.com/yzcZm0RB5r — Johnny Hallyday (@JohnnySjh) 11 octobre 2017