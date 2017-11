publié le 05/11/2017 à 18:33

Les samedis soirs passent et ne se ressemblent pas. Samedi 4 novembre, quatre personnalités étaient invitées sur le plateau de l'émission On n'est pas couché, sur France 2, présentée par Laurent Ruquier : Anny Duperey, Christophe Willem, Sara Forestier et Geoffroy Didier. Exceptionnellement, Christine Angot ne siégeait pas aux côtés de Yann Moix, et a cédé sa place à la journaliste Claire Chazal. Une présence qui a attiré de nombreux regards.



Une autre séquence a également retenu l'attention. Invité pour présenter son nouvel album, intitulé Rio, ainsi qu'un ouvrage biographique, Christophe Willem a été chahuté par Yann Moix. "On se demande quelles questions on va vous poser ce soir, parce que si on a bien lu ce livre, on a toutes les réponses à nos questions", s'est interrogé Laurent Ruquier en préambule, avant de laisser la parole à Yann Moix pour sa critique de l'ouvrage et de l'album de Christophe Willem.



"Le génie passe inaperçue quand on écoute l'album", a taclé le chroniqueur. "Il faut venir en concert, vous n'êtes jamais venu", a répliqué le chanteur. Yann Moix a concédé que malgré ses critiques, une chanson l'avait marquée, intitulée Madame. "Merci pour cette chanson qui sera, à mon avis un jour, un classique", a conclu Yann Moix, qui avait déclaré peu avant que l'album était "entré dans une oreille" et "ressorti par l'autre".