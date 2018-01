publié le 07/01/2018 à 15:56

1965 a marqué un tournant remarquable dans la carrière de France Gall. La chanteuse, décédée le dimanche 7 janvier à Paris des suites de son cancer, avait remporté le concours de l'Eurovision cette année-là avec ce qui deviendra alors un véritable tube signé Serge Gainsbourg : Poupée de cire, poupée de son.



Ce n'est pas sous les couleurs de la France que l'interprète a remporté le concours de chant, organisé à Naples pour cette édition, mais bien celles du Luxembourg. C'est justement la télévision luxembourgeoise CLT/RTL qui avait proposé à la chanteuse de représenter le Grand Duché. Mais si celle qui n'avait alors que 18 ans à l'époque est sortie grande gagnante du concours, cette journée est restée entachée de mauvais souvenirs dans son esprit.

En 2015, lors d'un entretien avec Stéphane Bern sur France 2, la chanteuse avait raconté pourquoi : "J'ai répété et je me suis faite huer par les musiciens à la répétition l'après-midi, avait commencé à raconter la chanteuse. Ils ont tapé sur leur pupitre, ça voulait dire qu'ils n'aimaient pas ça du tout. Le soir, quand je suis arrivée chanter, je suis partie dans ma tête tellement perdante qu'à la fin de la chanson, j'ai dis à la personne avec laquelle j'étais 'Allez sortons, j'ai envie de boire un verre de lait' (...)".

La suite des événements avait pourtant été favorable à France Gall qui était sortie en tête du concours. Seulement, la jeune femme avait du faire face à une nouvelle difficulté de taille juste avant de remonter sur scène pour réinterpréter sa chanson : "Il s’est passé un drame absolu pour moi, avait confié la chanteuse. J'étais [en couple, ndlr] avec un garçon, et ce garçon j'ai demandé à ce qu'on l'appelle quand j'ai gagné", se souvenait-elle.



"Quand je l'ai au téléphone, juste avant d'aller rechanter, il me dit 'je te quitte'. Donc moi qui était très amoureuse, je me mets à pleurer et on me pousse sur scène. On voit que quand je chante, j'ai les yeux pleins de larmes, et ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai gagné", confiait-elle.

La gifle de la favorite anglaise

L'homme dont parlait France Gall n'était autre que le chanteur Claude François, avec qui elle est finalement restée en couple jusqu’en 1967. Après avoir défendu sa chanson malgré la désapprobation non cachée des musiciens, être remontée sur scène alors qu'elle venait d'être quittée, la courageuse France Gall a terminé la soirée giflée par sa concurrente anglaise dans sa loge. "Elle devait gagner, tout le monde pensait que c'était elle, et elle la première, se souvenait la chanteuse. Et elle ne l'a pas cru d'ailleurs, on a dit que c'était trafiqué."



Une soirée épouvantable pour la chanteuse qui est bien heureusement repartie gagnante de ce concours. Le compte Twitter officiel de l'Eurovision a d'ailleurs tenu à rendre hommage à France Gall à travers un message sobre : "Au nom de toute la famille Eurovision, nous aimerions exprimer nos plus profondes condoléances aux proches de France Gall."





On behalf of the entire #Eurovision family we would like to extend or deepest condolences to France Gall's loved ones. Here's our tribute to her https://t.co/8x4cE7cI0K pic.twitter.com/zSCLMaKhD3 — Eurovision (@Eurovision) 7 janvier 2018