publié le 11/12/2017 à 16:26

Le concours Eurovision n'aura lieu que le 12 mai prochain, mais la sélection des candidats et candidates débute et notamment celui ou celle qui ira défendre les chances de la France à Lisbonne, au printemps prochain. Si France Télévisions avait l'habitude de procéder à une sélection en interne, le groupe a choisi cette année de mettre en place un programme dédié.



Destination Eurovision s'étalera sur 3 prime time et mettra à la lutte 18 chansons pré-sélectionnées en amont parmi 1.500 morceaux, a indiqué ce lundi 11 décembre France Télévisions. Les deux premières émissions seront des demi-finales avec 9 candidats ou candidates à chaque numéro. À l'issue de chacune d'elle, 4 iront en finale.

Les 8 finalistes s'affronteront afin de sortir du lot et filer à l'Eurovision. Les candidats seront sélectionnés par trois jurés francophones et trois jurés internationaux. Les francophones seront Amir, Isabelle Boulay et Christophe Willem. En finale, les voix du public compteront à 50%, celle du jury également.

Maître Gims, Vitaa ou encore Zazie sont parmi les artistes ayant participé aux chansons présentées. La production a aussi indiqué que rien n'était impossible, et qu'un candidat francophone pourrait représenter la France sans être de nationalité française. Les trois émissions Destination Eurovision seront présentées par Garou.