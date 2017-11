publié le 03/11/2017 à 17:30

Il a séduit les Français dans The Voice, puis en représentant le pays à l’Eurovision, excusez du peu ! Après une première galette, Au cœur de moi, écoulée à 250 000 copies, Amir revient avec Addictions. Un disque fédérateur, une pop enjôleuse et terriblement efficace. Pas de doute : le chanteur a conservé la recette (gagnante) de son premier album, porté par la chanson J’ai Cherché.



D’aucuns diront que ce second cru est même un niveau au-dessus. Cette nouvelle liste de lecture s’annonce plus soignée. Amir a fait confiance à la même équipe artistique, et grand bien lui fasse. Le résultat devrait séduire le plus grand nombre, tant il s’affirme éclectique : refrains pop-électros cohabitent avec des ballades et des chansons plus acoustiques et inattendues...

Mais le chanteur de 33 ans a aussi quelques messages à faire passer. C’est pourquoi il a choisi, comme fil d’Arianne, la paix. "C'est peut-être à nous de la faire, la paix sur la Terre", lance Amir en ouverture du disque. "Je suis moi-même sensible à la question, ayant grandi une partie de ma vie dans un pays où il n’y a pas encore de paix, en Israël. Mais venir en France, et voir qu’il y a encore des gens qui se battent pour des valeurs qui ne justifient pas autant de sang et autant de violence... Je ressens une volonté de calmer le jeu" confiait-il au micro de RTL. L’engagement lui va si bien.