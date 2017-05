publié le 19/05/2017 à 18:46

Isabelle Boulay a dévoilé le 19 mai son sublime sixième album studio En vérité, travaillé avec les chanteurs-compositeurs Raphaël et Benjamin Biolay. Récemment invitée dans Laissez-vous tenter, la chanteuse québécoise a d'ailleurs confié tout l'amour et l'admiration qu'elle porte à l'artiste, qui a subjugué le 70e Festival de Cannes avec Louane lors de la Cérémonie d'ouverture.



Sur la scène du Grand Studio RTL, Isabelle Boulay a ainsi dévoilé deux extraits de ce nouvel album : Un souvenir et Mon amour (la supplique), sans oublier son célèbre Je t'oublierai de l'album États d'amour.

Trois ans après son album de reprises de Serge Reggiani, Isabelle Boulay est donc de retour sur la scène musicale avec En vérité. Ce sixième opus contient 14 chansons inédites, dont Un souvenir et Mon amour (la supplique) interprétés sur la scène du Grand Studio RTL. L'artiste sera ensuite en tournée dans toute la France à partir du 8 octobre prochain.



Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.