Francis Cabrel glisse des titres inédits dans son nouveau best-of

et Aymeric Parthonnaud

publié le 12/12/2017 à 10:47

En cette fin de l'année 2017, les rayons disques sont remplis de best-of et autres rééditions. Si vous cherchiez des cadeaux de Noël capables de vous faire voyager en revisitant certains grands titres, vous voilà servis. Certaines de ces rééditions réservent cependant quelques bonnes surprises. Francis Cabrel en profite pour glisser des nouvelles chansons dans son album.



Cette compilation regroupe 51 morceaux dont trois inédits en CD. Le Fils unique et Des montagnes de tout qu'on connaît depuis septembre. Et une chanson qui devait figurer sur Vise le ciel - album d'adaptations de Bob Dylan - paru en 2012.

Le morceau de plus de 7 minutes s'appelle Lily, Rosemary et le valet de cœur. Ce titre est une adaptation inédite d'un titre de Bob Dylan de 1975 signée Francis Cabrel. Vous pourrez la retrouver dans L'Essentiel 1977-2017 qui vient de sortir.

-M- et "Lamomali"

À noter aussi la sortie de Lamomali Airlines, réédition du projet malien de Matthieu Chedid. Un formidable album collégial. Un voyage musical onirique et inclassable. Une fresque qui a séduit près de 100.000 acheteurs depuis avril. Le disque ressort avec en cadeau un double-album live.



-M- et son groupe Lamomali termineront leur tournée à Paris Bercy les 18 et 19 décembre. Lamomali revisite Sauver l'amour de Daniel Balavoine mais aussi les succès de Matthieu Chedid. Le triple-album Lamomali Airlines vient de paraître.

Nolwenn Leroy

Nolwenn Leroy ressort son album Gemme. Paru au mois de septembre, le sixième disque de Nolwenn - le plus abouti de sa carrière - vient d'être réédité avec quatre plages supplémentaires. Laissez-vous tenter vous en fait découvrir une, une version acoustique du morceau Ce que je suis.



La chanteuse sera en tournée dès le 21 mars avec une escale au Grand Rex à Paris le 12 avril.

Calogero

Calogero aussi intègre notre sélection. Voici un extrait de la réédition de Liberté chérie. Son septième album s'est déjà écoulé à 200.000 exemplaires depuis fin août. Une version enrichie de sept bonus vient de sortir. L'un d'eux est une toute nouvelle chanson intitulée La Vraie vie. Calogero part en tournée partout en France dès le 10 mars.