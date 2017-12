EN DIRECT - Hommage à Johnny Hallyday : suivez la cérémonie

publié le 09/12/2017 à 09:02

Ce sera donc un 'hommage populaire". Trois jours après le décès de Johnny Hallyday, les fans de la légende française sont invités à lui rendre un dernier hommage ce samedi 9 décembre. Une sorte de dernier spectacle, avec défilé de bikers, musique jouées par des musiciens et cérémonie officielle.



Le "requiem pour une idole" commencera à midi place de l'Étoile. Le cortège, qui doit quitter le Mont-Valérien une heure plus tôt, descendra l'avenue escortée par quelques 500 à 700 motards et bikers. Il rejoindra l'église de la Madeleine, où aura lieu une cérémonie religieuse en présence du président de la République

Plusieurs lieux de la culture rendent également hommage au rockeur décédé d'un cancer du poumon à l'âge de 74 ans. Un livre d'or a été ouvert à Bercy, et son nom a été projeté sur la Tour Eiffel par la mairie de Paris. Pour son manager Sébastien Farran, il faudra que "ça reste rock'n roll, très axé sur la musique, qu'il y ait des motos et des bikers qui l'accompagnent et qu'il soit proche de son public et de ses fans".

Suivez "l'hommage populaire" en direct :

9h37 - Si des milliers de personnes sont déjà présentes devant la Madeleine, les Champs-Élysées se remplissent petit à petit.



9h28 - Avant même le début de l'hommage populaire sur les Champs-Élysées, la mairie de Paris a décidé de saluer Johnny Hallyday à sa manière. Depuis vendredi soir, la Tour Eiffel affichait le message "Merci Johnny".



9h17 - L'organisation de cet hommage populaire perturbe de manière importante les transports et la circulation à Paris. Si l'accès aux Champs-Élysées est complètement fermé à la circulation, les métros ne marquent pas l'arrêt dans certaines stations. Pour tout savoir de la situation, on fait le point dans cet article.



9h00 - Bonjour à tous, bienvenue dans ce live consacré à "l'hommage populaire" rendu à Johnny Hallyday.