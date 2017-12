publié le 09/12/2017 à 13:40

"Ce samedi de décembre est triste, mais il fallait que vous soyez là pour Johnny, parce que Johnny depuis le début était là pour vous". Devant des dizaines de milliers de personnes rassemblées devant l'église de la Madeleine, le président de la République, Emmanuel Macron, a pris la parole pour rendre hommage au Taulier du rock, disparu le mercredi 6 décembre.



"Près de 60 ans de carrière, et vous êtes là, encore là, toujours là", a lancé le chef de l'État, près des proches de la star, notamment Laeticia, son épouse, et ses enfants, Laura, David, Joy et Jade. "Je sais que vous vous attendez à ce qu'il surgisse de quelque part, il serait sur une moto, il avancerait vers vous, il entamerait la première chanson et vous commenceriez à chanter avec lui".



Au travers de ce discours digne, Emmanuel Macron a tenu à souligner à la fois la difficulté que représente cette disparition de la star pour sa famille et ses amis, mais aussi pour tant de Français : "Dans chacune de vos vies, il y a une de ces chansons qui a traduit ce que vous aviez dans le cœur (...) Nous sommes là avec sa famille, avec Sylvie Vartan, Nathalie Baye, Laeticia Hallyday, avec ses enfants. Je n'oublie pas que pour eux, c'est un jour de souffrance. Nous vous avons si souvent volé votre mari, votre père et nous devons aujourd'hui vous le laisser un peu car ce deuil, c'est d'abord le votre".

Vous attendez qu'il surgisse. Il serait sur une moto. #JohnnyHallyday pic.twitter.com/86kK6hutI8 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 9 décembre 2017

Et le président de la République d'ajouter : "Johnny était à vous, Johnny était à son public, Johnny était au pays. il était beaucoup plus qu'un chanteur, c'était la vie dans ce quelle a de souverain, de généreux. Et c'était une part de nous même, c'était une part de la France".