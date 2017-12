publié le 08/12/2017 à 17:45

Ils seront des milliers à se rendre sur les Champs-Élysées samedi 9 décembre pour rendre un dernier hommage à la star du rock'n'roll, décédée dans la nuit de mardi 5 à mercredi 6 décembre. Le cortège funéraire de Johnny Hallyday partira ainsi à midi de la place de l'Étoile à Paris, en direction de l'église de la Madeleine, où aura lieu une cérémonie religieuse en présence des proches du chanteur.



Près de 1.500 policiers et gendarmes seront mobilisés pour notamment sécuriser la descente du cortège sur l'avenue des Champs-Élysées. "Je prendrai un arrêté de 'zone de protection' qui englobera la place de l’Étoile, les Champs-Elysées, la Concorde et la place de la Madeleine, pour permettre aux policiers et aux gendarmes de réaliser des opérations de contrôle", a expliqué le préfet de police de Paris Michel Delpuech lors d'une conférence de presse commune avec Sébastien Farran, le manager du chanteur.

En conséquence, la circulation sera perturbée aux abords de la zone concernée. Dès vendredi soir, à partir de 23 heures, les véhicules ne pourront plus passer par la rue Tronchet et la rue Royale. Quant aux Champs-Élysées, la circulation sera bloquée dès samedi aux alentours de 8 heures, pour permettre l'installation des barrières de sécurité, précise LCI.

Plusieurs stations de métro fermées

Les transports en commun seront également impactés par la tenue de cet événement exceptionnel. Les stations de métro Champs-Élysées-Clemenceau (lignes 1 et 13), Franklin Roosevelt (lignes 1 et 9) et George V (ligne 1) seront fermées au public dès 8 heures du matin ce samedi. Quant aux stations Concorde (lignes 1, 8 et 12) et Madeleine (lignes 8, 12 et 14), elles n'accueilleront plus de voyageurs dès ce vendredi soir 23h30.