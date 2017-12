Laeticia Hallyday et ses deux filles, aux côtés de Laura Smet et David Hallyday

publié le 09/12/2017 à 14:43

Un clan soudé dans la douleur. Samedi 9 décembre, lors de l'hommage populaire rendu à Johnny Hallyday, ses proches s'étaient donné rendez-vous à l'église de la Madeleine, où était célébrée une messe en présence du président de la République.Celle-ci s'est déroulée après la descente du cortège funéraire sur les Champs-Élysées, au plus près des fans du rockeur.



Laeticia Hallyday, qui n'était pas apparue publiquement depuis l'annonce de la mort de son mari avait pris place accompagnée de ses deux petites filles, Jade et Joy, à l'arrière d'une berline noire qui les a déposées dans la rue Royale. Là, Laeticia et ses filles, qui n'ont pu contenir leurs larmes sont descendues de voiture pour suivre le corbillard à pied.

Sur le parvis de l'église, elles ont d'abord retrouvé Laura Smet et David Hallyday, avant de serrer dans leur bras Brigitte et Emmanuel Macron. Le clan Hallyday s'est ensuite rassemblé pour écouter le discours du président de la République.

