Laeticia Hallyday et ses deux filles Jade et Joy avec Laura Smet et David Hallyday, le 9 décembre 2017 Crédits : LUDOVIC MARIN / AFP | Date :

publié le 09/12/2017 à 16:20

La France a dit au revoir au Taulier. Des dizaines de milliers de fans et d'anonymes se sont massés à Paris pour rendre un dernier hommage à Johnny Hallyday, samedi 9 décembre. Les plus fervents étaient arrivés dans la nuit sur la place de la Madeleine, malgré un froid glacial.



En quelques heures, les Champs-Élysées, la place de la Concorde et celle de la Madeleine s'étaient remplies, noires de monde. Roses à la main, poster à l'effigie de Johnny, les fans ont attendu, bercés par les notes des chansons de leur idole, jouées par ses musiciens.

C'est vers 11 heures que le cortège funéraire a quitté le Mont Valérien, en direction de Paris. Une heure plus tard, arrivé place de l'Étoile il a descendu les Champs-Élysées, escorté par près de 700 bikers, sous les applaudissements de la foule. Une foule qui, progressivement, a convergé vers l'église de la Madeleine, où la famille et les amis de Johnny Hallyday avaient pris place.



Des larmes et des guitares

Laeticia Hallyday et les deux filles du couple, Jade et Joy, on effectué les derniers mètres jusqu'à l'église à pied, où les attendaient David Hallyday et Laura Smet, aux côtés du couple présidentiel.



Après le discours d'Emmanuel Macron, prononcé face à une foule émue, la cérémonie religieuse a débuté. Le cercueil de Johnny, porté par ses proches, est entré dans l'église, où des discours hommage et des textes religieux ont été prononcés par Philippe Labro, Daniel Rondeau, Marion Cotillard, Carole Bouquet, Sandrine Kiberlain, Jean Reno, Patrick Bruel et Line Renaud.



Avant de s'envoler pour Saint-Barthélemy, où il reposera, le cercueil est sorti de l'église sous les applaudissements, au son des guitares et de l'harmonica et acclamé par la foule restée nombreuse sous le soleil de Paris.