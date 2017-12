publié le 07/12/2017 à 14:14

Les Français ont choisi. D'après un sondage de l'institut Elabe pour BFMTV, la chanson préférée des Français du célèbre rockeur disparu dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017 est Je te promets.



Les 1001 personnes sondées devaient proposer 3 titres parmi une vingtaine de chansons cultes de Johnny. Je te promets, arrive en tête avec la voix de 27% des Français devant Marie (23%). Le Pénitencier et Que je t'aime, sont troisièmes ex æquo avec 22% des suffrages.

Les titres Laura et Allumer le feu (19%), Retiens la nuit et Quelque chose de Tennessee (18%). Requiem pour un fou (17%) et L'Envie (14%) viennent clore ce top 10.



Les plus de 65 ans ont élu Retiens la nuit (36%) comme chanson préférée quand les 18-24 ans préfèrent l'explosive Allumer le feu (53%). Cette chanson qui fait vibrer les stades est la favorite des hommes. Cependant, elle ne fait pas vibrer les femmes d'après l'étude. Ces dernières lui préfèrent Je te promets (32%), Marie (26%) et Le pénitencier (23%).



Voici donc, Je te promets, tube incontesté de Johnny Hallyday, né de la plume d'un autre géant de la chanson française, Jean-Jacques Goldman. La chanson est la 5ème piste de l'album Gang sorti en 1986. Un album qui contenait aussi L'Envie, J'oublierai ton nom et Laura.

> Johnny Hallyday - Je te promets