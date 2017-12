publié le 09/12/2017 à 08:20

"La peine est nationale, elle est à partager par tous." Alain Lanty, ancien pianiste de Johnny Hallyday s'est préparé pendant plusieurs jours pour l'ultime concert. Celui des adieux. Sans doute le plus dur. "Peu importe la proximité qu'on ait pu avoir avec Johnny, tout le monde a sa part de peine. La nôtre est différente, c'est difficile. On a eu des tas de moments intimes, mais comme tous les Français, je suis peiné, abasourdi. Je n'ai toujours pas réalisé qu'on ne le verrait plus…"



Un hommage populaire, pour un personnage tel que le rockeur, c'est une bonne idée selon lui. "Johnny était populaire, il aimait son public et ce partage. C'est plus approprié à mon sens." Une bonne idée d'autant plus que cet hommage sera rock'n'roll avec des bikers présents dans le cortège. "Il faut faire exactement comme s'il était là."



Surmonter la peine pour assurer un grand show

Les musiciens orphelins seront sur le parvis de l’église de la Madeleine et ils accompagneront musicalement le cortège qui partira de l'Arc de Triomphe jusqu'à l'église. "On veut que les gens puissent chanter s'ils en ont envie." Ils ont déjà prévu de faire le maximum de chansons, en ne proposant qu'un couplet ou un refrain de chacune. Une dernière liste qui pourrait commencer par l'Idole des jeunes, pour se terminer par Que je t'aime. Mais tous les grands classiques seront au programme.

Tous ces musiciens qui se retrouvent pour cet hommage sont traversés par un sentiment ambivalent. "On a de la peine mais on est en même temps heureux de se retrouver, on a beaucoup de chance d'être là, certains n'ont pas pu venir, comme Geoff le batteur qui est au Japon. On fait des Facetime aux répétitions." Des répétitions qui ont un but : être prêt pour le dernier grand show de Johnny.