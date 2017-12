Mort de Johnny Hallyday : comment les bikers vont accompagner le cortège

publié le 08/12/2017 à 08:31

Johnny Hallyday était un amoureux du deux-roues. Pour lui rendre un dernier hommage, 500 à 700 bikers suivront le cortège du samedi 9 décembre. Stéphane Sahakian, président du Harley Owners Group en France, club qui rassemble plus d'un million de motards dans le monde, a rendez-vous avec la préfecture de Paris vendredi 8 décembre pour organiser leur présence.



L'idée de cet hommage des bikers est venu "des nombreuses demandes des membres" du club de Stéphane Sahakian. Ce dernier a donc simplement appelé la préfecture pour savoir si c'était possible d'organiser ce rassemblement et comment l'encadrer. Après des discussions, elle a donné son accord pour mettre le cortège en place. "Il sera limité à 600, 700 motos. On aimerait bien qui'il y en ait beaucoup plus", affirme Stéphane Sahakian au micro de RTL.

Des hommages de bikers "partout en France"

"Nous allons avoir un rendez-vous à la Porte Maillot, le départ sera donné par la police pour rejoindre le cortège officiel sur les Champs-Élysées", témoigne le président du Harley Owners Group en France. Des hommages de bikers auront lieu "partout en France", selon lui.





"J'ai demandé à ce que tous ceux qui participent aient un brassard noir noué autour du bras pour rendre hommage à l'idole", confie Stéphane Sahakian, et d'ajouter : "C'est tellement fort ce qu'il représente, il a amené le rock'n'roll et c'est notre ADN". Johnny Hallyday aimait le bruit des "belles mécaniques", les bikers rendront bien hommage samedi 9 décembre. "Il va y en avoir du bruit. 700 motos sur les Champs-Élysées, il va y en avoir. Mais ce sera fait dans le respect avec beaucoup d'émotion", assure le président du Harley Owners Group en France.