publié le 09/12/2017 à 15:04

Philippe Labro et Johnny Hallyday étaient amis depuis les années 1970. C'est l'écrivain et journaliste français, auteur d'une trentaine de chansons pour le chanteur, qui a été la première personnalité à prendre la parole en l'église de la Madeleine, samedi 9 décembre, pour lui rendre hommage.



Dans son discours très émouvant, au cours duquel il a souligné combien Johnny Hallyday était un "combattant", un "caméléon", Philippe Labro a confié ce qu'ont été les derniers instants de vie de la star. Une confidence de Laeticia Hallyday, à qui il s'est plusieurs fois adressé au cours de sa prise de parole. "Laeti­cia m’a confié, lorsqu’il est tombé au sol du bureau trans­formé en chambre d’hô­pi­tal, il a levé les yeux au ciel et puis il s’en est allé", a expliqué Philippe Labro. Des paroles qui ont immédiatement suscité chez Laeti­cia Hally­day une profonde émotion.

"Il a levé au ciel", a repris quelques instants plus tard Philippe Labro, avant de conclure sa prise de parole: "On pense à la phrase finale d’un film de Robert Bres­son que Johnny Hallyday aurait pu prononcer : "Quel drôle de chemin il m’a fallu prendre pour parvenir jusqu’à toi ".