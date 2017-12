Dès l'aube, les premiers fans sont arrivés sur l'avenue des Champs-Élysées pour être au plus près du cortège funéraire.

Dès l'aube, les premiers fans sont arrivés sur l'avenue des Champs-Élysées pour être au plus près du cortège funéraire. Crédits : Francois Mori/AP/SIPA | Date :

et AFP

publié le 09/12/2017 à 18:01

"Johnny ! Johnny ! Johnny !". Avant même qu'Emmanuel Macron prononce son éloge funèbre, les milliers de personnes venues rendre un hommage à Johnny Hallyday ont clamé le prénom de leur idole à pleins poumons place de la Madeleine. "Ce samedi de décembre est triste, mais il fallait que vous soyez là pour Johnny, car Johnny était là pour vous", a lancé le chef de l'Etat en s'adressant à la foule.



Avant même l'arrivée du cortège officiel, des premiers motards avaient descendu une portion de l'avenue des Champs-Élysées, avant d'être bloqués par les forces de l'ordre. Dès l'aube, plein de petits groupes de passionnés de la star ont déambulés sur la célèbre avenue. Beaucoup sont arrivés dans la nuit pour s'octroyer une place de choix sur les trottoirs et ainsi pouvoir être plus près du passage du cortège funéraire.



La foule n'a fait que s'étoffer tout au long de cette journée d'hommage populaire. La protection civile a même été jusqu'à distribuer des couvertures de survie pour se préserver du froid. "C'était important de lui rendre un dernier hommage avec tout ce qu'il nous a apporté. De la joie, du bonheur. C'était un homme formidable", a témoigné Johnny, un fan interrogé par l'AFP, qui a vu son idole 4 fois en concert, et dont le père était lui-même un admirateur.



Ils ont ensuite été des dizaines de milliers à se rassembler pour accueillir avec ferveur et émotion, sur "la plus belle avenue du monde", l'arrivée du cortège funéraire de Johnny Hallyday. Cortège suivi d'environ 700 bikers, rassemblés ainsi pour honorer la passion de Johnny pour les motos. Le tout pour un dernier adieu exceptionnel à leur idole, décédée mercredi 6 décembre des suites de son cancer dans sa villa de Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine).