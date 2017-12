M, Max Nucci et les musiciens de Johnny Hallyday

09/12/2017

Toute la musique qu'il aime l'aura accompagné jusqu'au bout. Après un concert tout en communion avec les fans du rockeur disparu devant l'église de la Madeleine, le chanteur M, Yodelice, Yarol Poupaud et Robin Le Mesurier, les guitaristes qui ont entouré Johnny Hallyday sur ses derniers albums, ont rendu un hommage plus intimiste à la star lors de la cérémonie religieuse.



Avec Je te promets d'abord, puis Toute la musique que j'aime, les quatre musiciens ont repris en version acoustique certains des plus grands tubes de l'idole, suscitant des applaudissements parmi les invités présents. Les notes de Quelque chose de Tennessee, puis de Que je t'aime ont ensuite résonné dans l'enceinte de l'église de la Madeleine.

À la fin de la cérémonie, c'est accompagné de l'harmoniciste de Johnny, Greg Zlap, les quatre guitaristes ont joué une dernière fois Toute la musique que j'aime, en forme d'adieu au chanteur qu'ils ont tant aimé.

¿ "Toute la musique que j'aime"



Elle vient de là, elle vient du blues ¿#MerciJohnny pic.twitter.com/h1M0TURtNs — LCI (@LCI) 9 décembre 2017