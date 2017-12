publié le 09/12/2017 à 16:10

Ils étaient amis depuis près de soixante ans. Line Renaud a rendu un dernier hommage à son "filleul" Johnny Hallyday ce samedi 9 décembre dans l'église de la Madeleine. C'est elle qui avait présenté le chanteur à la France lors de l'émission L'École des vedettes en avril 1960. "Tu avais 17 ans, j'en avais 32", se souvient la comédienne et chanteuse, âgée aujourd'hui de 89 ans.



"57 ans sont passés. Je ne peux pas croire être dans cette situation. Tu vois, le destin en a voulu autrement, mais le contraire eut été plus logique, je pense sincèrement", a commencé Line Renaud. Elle a ensuite lu un extrait du texte Mon plus beau Noël, chanson écrite par Johnny Hallyday en 2005 après l'adoption de sa fille Jade et qui dit : "Il y a tellement de choses que j'aimerais te raconter, pour te donner la force, le courage de tout affronter. Si je peux te transmettre ce formidable goût d'aimer, de tous les hommes je serai le plus heureux, le plus comblé".

Après avoir lu le couplet de cette chanson, Line Renaud a conclu : "Le goût d'aimer, c'est toi Johnny qui nous l'a donné et tu l'as donné à la France entière. Jamais notre amour pour toi ne mourra". Line Renaud a été applaudie par l'assemblée présente dans l'église de la Madeleine.

