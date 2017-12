publié le 09/12/2017 à 16:56

C'est un hommage à la hauteur de sa carrière. La famille de Johnny Hallyday, ses amis, ses musiciens et des milliers de fans se sont réunis ce samedi 9 décembre pour dire adieu au chanteur, décédé dans la nuit du 5 au 6 décembre des suites d'un cancer du poumon. Un au revoir qui a duré cinq heures, du départ du Mont-Valérien (où reposait le cors de Johnny Hallyday), à la cérémonie religieuse dans l'église de la Madeleine.



De nombreuses personnalités étaient présentes pour cet "hommage populaire", qui mélangeait les différentes passions du chanteur, la musique et les motos. Plusieurs lieux de Paris ont également rendu hommage à Johnny Hallyday : un livre d'or a été ouvert à Bercy et la Tour Eiffel affiche le message "Merci Johnny". De nombreuses personnalités étaient présentes pour rendre hommage au chanteur, comme Patrick Bruel, Jean Reno, Hélène Darroze et, bien sûr, Line Renaud.

1. La descente des Champs-Élysées

Le cercueil de Johnny Hallyday a descendu l'avenue des Champs-Élysées, accompagné d'un cortège de 700 bikers, qui portaient un brassard noir autour du bras. Un premier hommage au chanteur, qui avait une véritable passion pour les Harley Davidson.

2. L'émotion devant l'église de la Madeleine

Une foule dense a accueilli le cortège à son arrivée devant l'église de la Madeleine. Des milliers de fans du chanteur étaient présents pour rendre un dernier hommage à leur idole, en musique. Ils ont notamment entonné les paroles de Requiem pour un fou, joué par les musiciens de Johnny Hallyday.



Mais la musique a laissé place au silence à l'arrivée des proches de Johnny, qui était un grand moment d'émotion. Sylvie Vartan, mère de David Hallyday, et Nathalie Baye, mère de Laura Smet, sont notamment tombées dans les bras l'une de l'autre.

Sylvie Vartan, Nathalie Baye, Laura Smet, David Hallyday... la famille Hallyday unie dans la douleur. #JohnnyHallydayLhommage#HommageAJohnny pic.twitter.com/kyJHbpBAyA — TF1 Le JT (@TF1LeJT) 9 décembre 2017

3. Un hommage en musique

Carole Bouquet s'est elle aussi exprimée pendant la cérémonie et a lu la prière universelle, mais l'a fait à l'image de Johnny Hallyday, en musique. Chaque intention de prière était entrecoupée d'un morceau de Johnny, joué par les guitaristes Yodelice, Yarol Poupaud et Matthieu Chedid. La comédienne a demandé à l'assemblée de prier pour Johnny, "un père, un mari (...) qui laissera l'emprunte d'une icône éternelle" mais a aussi évoqué Laeticia, "cette fille devenue femme au côté de cet homme hors-norme, celle qui a su mener à ses côtés tous les combats, dont celui ultime et cruel de la maladie".

4. "Je te promets" dans l'église

C'est une des plus belles ballades de Johnny Hallyday. La chanson Je te promets, sortie en 1986, a résonné dans l'église de la Madeleine. Les guitaristes Matthieu Chedid, Yarol Poupaud, Robin Le Mesurier et Maxime Nucci ont joué ce tube de Johnny Hallyday.

"Je te promets" à la guitare accoustique, par @M_Chedid, Maxim Nucci @Yodelice, Yarol Poupaud & Robin Le Mesurier, ça donne ça.



¿¿¿ #HommageAJohnny pic.twitter.com/W5xbaRQHET — LCI (@LCI) 9 décembre 2017

5. Le poème lu par Jean Reno

Jean Reno était un ami proche de Johnny Hallyday et est le parrain de sa fille Jade. C'est d'ailleurs cette dernière, avec sa soeur Joy, qui a choisi le texte lu par le comédien, L'escargot de Jacques Prévert. Un poème plein de douceur, qui évoque la continuité de la vie après la mort d'un être cher.

"Ne prenez pas le deuil, c'est moi qui vous le dis. Ça noircit le blanc de l'œil et ça enlaidit. Les histoires de cercueil c'est triste et pas joli. Reprenez vos couleurs, les couleurs de la vie."



Le poème de Prévert récité par Reno, choisi par Jade & Joy pour leur papa #Johnny pic.twitter.com/V91gvVkyX5 — LCI (@LCI) 9 décembre 2017

6. Les mots bouleversants de Line Renaud

Line Renaud a elle aussi rendu hommage à Johnny Hallyday, qu'elle considérait comme son fils. "Tu avais 16 ans, j'en avais 32. C'était en avril 1960. 57 ans sont passés. Je ne peux pas croire être dans cette situation. Tu vois, le destin en a voulu autrement, mais le contraire eut été plus logique". La chanteuse et comédienne a lu un extrait de la chanson Mon plus beau Noël, écrite par Johnny Hallyday après l'adoption de sa fille Jade.

Line Renaud : "Je ne peux pas croire ça... être dans cette situation... Le destin en a voulu autrement, mais le contraire eut été plus logique."#HommageAJohnny#JohnnyHallydayLhommage pic.twitter.com/u8Hgxrvr7I — TF1 Le JT (@TF1LeJT) 9 décembre 2017

7. La dernière acclamation

Le cercueil de Johnny Hallyday est sorti en musique de l'église de la Madeleine et a été acclamé par la foule présente devant le bâtiment. Des applaudissements ont retenti jusqu'à ce que le cercueil soit déposé dans le corbillards.