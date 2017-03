publié le 20/03/2017 à 20:30

François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Voici le nom des cinq candidats qui participent au débat organisé par TF1 et retransmis sur RTL et RTL.fr, ce lundi 20 mars. Cet échange a pris des airs de lancement officiel de campagne, même si celui a lieu le 21 mars.



François Fillon devra détacher sa candidature de ses affaires judiciaires. Benoît Hamon souhaite s'imposer comme le candidat de la gauche et rassembler autour de lui. Jean-Luc Mélenchon, candidat de la "France Insoumise", va tenter quant à lui de renforcer l'engouement après sa "marche pour une VIe République" de ce week-end. Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont pour défi de maintenir leur position de leader des sondages dans les faits. Les candidats pourront échanger pendant le début. Ils seront disposés en cercle et pourront intervenir aux propositions des uns et des autres.

21h18 - Place à l'éducation. Que prônent les candidats ?



François Fillon affirme que sa "priorité absolue" est "une école primaire qui enseigne les fondamentaux et qui commence plus tôt, dès cinq ans. Avec quelques chose qui fait sourire, une tenue uniforme pour symboliser l'appartenance à la communauté nationale".



Emmanuel Macron veut "Je veux remettre plus d'heures de cours pour les élèves". Dans les zones prioritaires, il souhaite que le nombre d'élève par classe soit de 12 enfants. "Je crois à l'égalité des chances et c'est la promesse que l'école doit tenir. Je veux aussi que l'on mettre plus d'orientation au lycée et à l'université", ajoute-t-il. Sur l'apprentissage, il souhaite "simplifier les contrats" et "que l'éducation garde néanmoins un rôle essentiel".



Jean-Luc Mélenchon juge que "l'école est le pilier fondamental de notre République". Le candidat veut que "l'école soit gratuite, pas de prix d'inscription, d'achat de livre. Même la cantine doit être gratuite".



Marine Le Pen attaque François Fillon. "Il faut supprimer l'apprentissage des langues d'origine. Si l'on renvoie des enfants à leur culture ou à leur langue d'origine, on fait l'inverse de la mission que l'école se donne. Il faut revaloriser l'enseignement professionnel. Notre responsabilité est d'assurer le respect de la laïcité et la sécurité. Il y a trop de professeurs qui se font malmenés parce que l'insécurité est entrée dans l'école".



Benoît Hamon veut revoir la carte scolaire et qualifie le débat politique sur l'éducation, en citant Marine Le Pen, de "nauséabond". "La priorité de mon quinquennat sera de mettre l'accent sur le CP, CE1 et CE2 (...) Maintenant, il reste à faire en sorte que nous n'ayons plus de classes surchargées. Je proposerai qu'il n'y ait pas plus de 25 élèves par classe en CP, CE1 et CE2. Cela suppose le recrutement de 20.000 enseignements supplémentaires".



21h07 - Première question, "quel président voulez-vous être ?"

François Fillon prend la parole en premier : "Je serai le président qui libérera les Français (...) Je serai le Président qui placera la France sur un chemin où elle sera en moins de dix ans à la première puissance européenne. L'ordre doit aussi être établi, à l'intérieur comme à l'extérieur. On vit dans un monde dangereux, avec un président américain imprévisible, et une menace mortelle qu'est le djihadisme islamique (...) Pour relever ces défis, j'ai un projet, préparé de longue date, que je mettrai en oeuvre avec une majorité stable et en y associant très largement la société civile".



Jean-Luc Mélenchon : "Je serai le dernier président de la Ve République. Ce sera la fin de la monarchie présidentielle. J'irai au plus urgent, je serai le président écologiste dont on a besoin. Nous sortirons du nucléaire, passerons à 100% d'énergies renouvelables (...) La richesse est trop mal partagée dans notre pays. Le peuple doit reprendre sa part sur la finance. Je serai le président de la paix. Je m'alarme de la montée des guerres.



Emmanuel Macron : "Rien n'était écrit. Je fais partie de la vie politique depuis plusieurs décennies. Je suis là parce que j'ai travaillé, je l'ai voulu. Je suis devenu fonctionnaire et puis banquier et ministre. J'ai vu aussi ce qui bloquait notre pays et c'est pour cela que j'ai décidé de prendre mes responsabilités. Des règles hors d'âge, des fonctionnements dépassés. Notre pays est dans une situation inédite (...) Le projet que je porte, c'est un projet d'alternance profonde, avec de nouveaux visages, de nouveaux usages. C'est un projet juste, efficace, porteur d'espoir".



Marine Le Pen : "Je veux être la présidente de la République française. Je ne souhaite pas être la vice-chancelière de Angela Merkel, ni la vice-VRP de n'importe quel grand groupe. Je pense que la France a le droite de choisir d'aider prioritairement ses entreprises nationales, ses agriculteurs, de choisir de défendre son identité et ses traditions, sans se faire sanctionner ou sermonner (...) Il est urgent de la remettre en place pour lutter contre les filières du djihadisme islamique qui pullulent sur notre territoire. Pour lutter aussi contre le communautarisme qui met à mal le droit des femmes. Je serai la présidente qui redonnera la parole au peuple pour que plus jamais des décisions soient prises sans l'accord du peuple".



Benoît Hamon : "Quel peuple voulons-nous être le 7 mai au soir ? Belliqueux ou fraternel ? Quel République voulons-nous ? Quel message voulons-nous adresser au monde ? Selon la réponse que vous allez donner à cette question, vous dessinerez le portrait du président. Je serai un président juste qui en finira avec ces politiques faites toujours pour les mêmes. Je tournerai la page avec ces vielles recettes épuisées. Je vous proposerai un futur désirable".



21h05 - Le débat débute avec les cinq candidats.

20h34 - "Je me dis que c'est surtout les candidats qui doivent avoir le tract. On est un peu plus en retrait que lors des journaux télévisés traditionnels (...) On a décortiqué, on a essayé de rendre cela intelligent", explique Anne-Claire Coudray qui se dit "sereine" avec une grande "envie d'y aller".

20h - De quoi vont parler les candidats ? Trois thèmes seront abordés pendant l'émission. Ils dureront entre 45 et 50 minutes chacun : quel modèle social pour la France ? Quel modèle économique pour la France ? Quelle place pour la France dans le monde ?





19h32 - Pourquoi n'y-a-t-il que cinq candidats lors de ce débat ? TF1 souhaite ainsi se concentrer sur les candidats plébiscités par les enquêtes d’opinion, pour les interroger sur les trois thèmes suivants : leurs modèles sociaux et économiques et leur vision de la France dans le monde ?