publié le 20/03/2017 à 22:23

Comment aborder l'immigration en France ? La question a été posée aux cinq candidats présents lors du premier débat présidentiel organisé par TF1 ce lundi 20 mars. "Vous pouvez toujours inventer des quotas, des tickets, il y aura toujours quelqu'un qui passe à côté. Et qu'est-ce que vous en faites ?" Pour Jean-Luc Mélenchon, la question du nombre d'immigrés illégaux en France est "une vieille discussion". Le candidat estime "qu'il faut se décider à prendre en charge le fond du problème".



"Les gens ne partent pas par plaisir, l'immigration est un exil forcé, a martelé le candidat. Nous devons les traiter quand ils sont là comme nous voudrions être traités si c'était nous qui étions chez eux. Et si nous étions chez eux, dans leurs conditions, nous partirions aussi, il faut s'en souvenir".

Il a ainsi ajouté que beaucoup "parmi nous sont les enfants de ses immigrés. Moi j'en suis un, les miens sont partis de misère, et voilà pourquoi je suis Français et si fier de l'être". Jean-Luc Mélenchon estime que le réchauffement climatique ne va faire qu'aggraver les choses.



Que propose Jean-Luc Mélenchon pour sortir de cette crise migratoire ? "Il faut arrêter les traités commerciaux qui dévastent les économies des autres pays", mais aussi "arrêter les guerres, et on peut le faire quand on fait discuter les belligérants", a-t-il assuré. Enfin, troisième point évoqué par le candidat de la France insoumise, travailler "ensemble sur les conséquences du changement climatique". "Tout le reste, ce sont des histoires", a conclu le candidat.