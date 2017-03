publié le 20/03/2017 à 22:29

La laïcité a fait monter les candidats dans les tours ce lundi 20 mars, sur le plateau de TF1, à l'occasion du premier grand débat de la présidentielle, entre cinq des onze prétendants à l'Élysée. Le ton est monté entre le candidat d'"En Marche !" et la candidate du Front national, cette dernière affirmant qu'Emmanuel Macron défend le port du burkini, sujet polémique de l'été 2016. "Je sais que vous êtes pour, Emmanuel Macron", a lancé Marine Le Pen à propos du maillot de bain intégral qui a suscité la controverse, donnant au candidat une occasion de s'affirmer au cours de son premier débat.



"Vous serez gentille, je ne vous fais pas parler et n'ai pas besoin d'un ventriloque. Quand j'ai quelque chose à dire je le dis clairement", a rétorqué le candidat d'"En Marche !". Pour Emmanuel Macron, le sujet du burkini "n'a rien à voir avec la laïcité parce que ce n'est pas cultuel, c'est un sujet d'ordre public. Le burkini, je suis pour éviter, comme le piège nous est tendu par celles et ceux qui veulent diviser la société, d'en faire un grand débat de laïcité", a poursuivi l'ancien ministre de l'Économie, soutenu par Jean-Luc Mélenchon qui a adressé un vif "comme vous !" à Marine Le Pen, lorsque le candidat Macron a évoqué "celles et ceux qui veulent diviser la société".

"Le piège dans lequel vous êtes en train de tomber, par vos provocations, Madame Le Pen, c'est de diviser la société, c'est de faire que les plus de 4 millions de Françaises et de Français dont la religion est l'islam, et qui pour la plus grande majorité ne sont pas dans le communautarisme mais qui vivent dans notre République, c'est d'en faire des ennemis de la République. Le burkini est un problème d'ordre public. Quand il y a un trouble à l'ordre public, ce n'est pas un grand problème de théorie, ne divisez pas les Français là-dessus", a conclu Emmanuel Macron sur le sujet du burkini.