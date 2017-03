publié le 20/03/2017 à 18:23

Pour la première de l’histoire de la télévision française, des candidats à l’élection présidentielle débattront sur le petit écran avant le premier tour. Mais tous les candidats en lice n’ont pas été conviés par TF1 pour cette grande première de l’histoire cathodique. Seuls François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon seront à l’écran à partir de 21h ce lundi 20 mars. TF1 souhaite ainsi se concentrer sur les candidats plébiscités par les enquêtes d’opinion, pour les interroger sur les trois thèmes suivants : leurs modèles sociaux et économiques et leur vision de la France dans le monde ?



Mais la majorité des onze candidats sera donc absente de ce rendez-vous. Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques Cheminade, Jean Lassalle, Philippe Poutou et Nicolas Dupont-Aignan devront patienter avant de pouvoir croiser le fer à une heure de grande écoute ; deux autres débats étant prévus sur BFMTV et CNews le 4 avril, puis sur France Télévisions le 20 avril.

Un contre-débat retransmis sur les réseaux sociaux

Nicolas Dupont-Aignan ne s’est satisfait de ces compensations et s’est lancé dans une véritable croisade contre la "Une" la semaine passée. Le candidat a saisi tour à tour le CSA et le Conseil d’État - pour voir ses demandes déboutées - avant de claquer la porte du 20h de TF1 en donnant deux jours à la chaîne pour changer de position.

Le groupe TF1 a répliqué dans un communiqué ce dimanche, en invoquant "la liberté éditoriale de TF1". La chaîne estime que l'absence de six candidats "ne remet pas en cause les règles du pluralisme dans la mesure où le principe d'équité est respecté par ailleurs", en s’appuyant sur la décision du CSA.



Nicolas Dupont-Aignan aura tout de même une soirée chargée ce lundi 20 mars, puisqu’il est invité sur l’émission Touche pas à mon poste sur C8, avant de participer à un contre débat organisé sur Facebook par les journalistes de "Explicite". Les anciens journalistes de iTélé ont en effet profité de l’occasion pour organiser un "Salon des refusés" du débat présidentiel de TF1 à partir 20h30 sur leur compte Facebook.

¿¿Afin de nous adapter aux contraintes d'un des candidats et permettre la tenue de #LAutreDebat, nous devons le décaler à 20h30 pic.twitter.com/m0jWhfFwz0 — EXPLICITE (@expliciteJA) 20 mars 2017