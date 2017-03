Pendant le débat de TF1, que vont faire les six autres candidats ?

publié le 20/03/2017 à 18:14

Ce lundi 20 mars, cinq candidats vont s'affronter lors du premier débat, organisé par TF1, de la présidentielle. François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon répondront aux questions d'Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau dès 21 heures. L'annonce de la mise en place de ce débat a fait polémique, puisqu'il ne réunit pas les six autres candidats en course pour l'Élysée.



François Asselineau a demandé aux cinq candidats de boycotter ce premier débat. De même pour Nathalie Arthaud, candidate Lutte Ouvrière. À l'antenne de RTL, elle explique que "depuis le début dans cette campagne il y a le in et le off, comme dans les festivals ; avec des candidats qui sont là manifestement pour faire décor. Bien sûr que je le dénonce comme une parodie de démocratie. La réalité c’est que ceux qui possèdent les capitaux, ces grands médias, ils peuvent influencer l’opinion publique. Ils ont un pouvoir qui s’impose sur l’ensemble de la société".

Un débat organisé en parallèle

Que vont donc faire Nathalie Arthaud, Jacques Cheminade, Philippe Poutou, Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan et François Asselineau ce soir ? Les trois premiers débattront à 20h30 sur Explicite. Il s'agit du média créé par les anciens journalistes d'iTélé. Ils proposent ainsi des contenus vidéos, uniquement diffusés sur Internet. Ce débat sera disponible via Facebook live quelques minutes avant le début du débat sur TF1. Les internautes pourront réagir sur Twitter avec le hashtag #LAutreDebat. "Ainsi, les Français pourront entendre durant cette soirée tous les candidats à la présidentielle", souligne Explicite.



Nathalie Arthaud, Jacques Cheminade et Philippe Poutou ont confirmé leur présence. Le média attend la confirmation de François Asselineau et Nicolas Dupont-Aignan, qui souhaite de son côté participer au débat de TF1. "80% des questions seront issues de l'interactivité de manière à répondre aux sujets qui préoccupent les Français. Un temps de parole équitable sera garanti à chaque candidat", précise Explicite. À partir de 18 heures, Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle, Philippe Poutou et François Asselineau seront présents dans Le Grand Journal de la présidentielle sur CNews. Quant à Jacques Cheminade, il sera l'invité de Marc-Olivier Fogiel dans RTL Soir dès 18h20. Ensuite, le président de Debout la France participera ce soir à Touche pas à mon poste sur C8.