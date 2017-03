publié le 20/03/2017 à 22:08

Sur la question de la sécurité et devant un débat orienté sur l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans proposé par François Fillon, Benoît Hamon a lâché son premier coup face à Marine Le Pen. "Que vous soyez une droguée aux pages 'Faits divers', c'est une chose mais vous êtes candidate à la présidence de la République. Ce n'est pas très sérieux ce que vous venez de dire", a attaqué le candidat du parti socialiste lors du débat organisé par TF1 le 20 mars 2017.



La candidate du Front national venait d'évoquer "une explosion de l'insécurité", quelques instants auparavant, citant, en guise d'exemple, les "cambriolages dans l'intégralité du territoire, même dans les villages les plus reculés". Face à l'attaque du candidat de la gauche, Marine Le Pen a riposté : "Ça oblige à ouvrir les yeux Monsieur Hamon".

"Il faut regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas, a insisté Benoît Hamon. Ce qui ne marche pas c'est de mettre en détention un certain nombre de personnes, notamment de jeunes qui ont commis des crimes ou des délits, parfois pour des courtes peines ; la détention les rend plus dangereux à la sortie de la prison qu'il ne l'étaient avant, expliquait Benoît Hamon. Deux fois plus de récidive avec de la prison que lorsqu'il y a une alternative avec contrainte pénale, soulignait le candidat. La solution ce n'est pas le tout carcéral."