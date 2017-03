"Le Grand Débat" : François Fillon défend les quotas d’immigration

publié le 20/03/2017 à 22:13

La question migratoire était au cœur du débat de société qui a opposé les 5 candidats à l’élection présidentielle réunis sur TF1 et LCI lundi 20 mars. "Je pense que la situation économique et sociale de notre pays doit nous conduire à réguler les flux, à ouvrir plus ou moins l’entrée sur le territoire", a expliqué François Fillon, en défendant sa volonté d’imposer des quotas migratoires.





"C’est un système très démocratique. Le Parlement vote chaque année un quota maximum des gens qui peuvent être accueillis", a poursuivi François Fillon, en assurant que cela ne "concernait pas les demandeurs d’asile". "On n’est pas en présence, pour l’essentiel de réfugiés, en tout cas de réfugiés au sens politique", affirme par ailleurs le candidat Les Républicains.

Emmanuel Macron en prend pour son grade

"Je pense que la situation économique et sociale de notre pays doit nous conduire à réguler les flux, à ouvrir plus ou moins l’entrée sur le territoire", indiquait auparavant le candidat Les Républicains. Il n’a pas manqué de tacler au passage Emmanuel Macron, auquel il a reproché d’avoir "félicité la chancelière pour la politique qu’elle a conduite, qui s’avère être une mauvaise politique "

Le 11 janvier dernier, l'ancien Premier ministre avait donné le ton sur son projet autour de l'immigration, lors de son meeting à Nice. L'ancien premier ministre a fait preuve de détermination à "réformer radicalement le pays", et cela passe par une immigration qui doit être "fermement contrôlée et réduite au minimum"