publié le 20/03/2017 à 22:11

Que proposent les candidats sur les questions migratoires ? Sans surprise, Marine Le Pen a prôné le retour des frontières nationales. Ce lundi 20 mars, lors du débat sur TF1 et RTL, la présidente du Front national a assuré que "les Français n'en peuvent plus". "Je veux arrêter, et j'assume totalement mon propos, l'immigration légale et illégale. Ça fait 10 ans que 200.000 étrangers légaux entrent en France chaque année, et je ne compte pas les illégaux qui doivent probablement être autant", lance-t-elle.



Selon elle, la priorité repose sur le retour de frontières nationales. "Il faut avoir des frontières nationales car je ne vois pas comment on peut compter sur la Grèce ruinée ou l'Italie submergée pour maîtriser ce flux ininterrompu", explique-t-elle. Elle poursuit : "Nous n'avons plus rien à leur offrir. Nous avons sept millions de chômeurs, nous avons neuf millions de pauvres qui doivent concentrer l'intégralité de notre énergie".



>> Suivez le premier débat de la présidentielle sur RTL et RTL.fr