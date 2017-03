publié le 21/03/2017 à 00:23

Alors qu'il venait de présenter les grandes lignes de son programme sur la scène européenne, Emmanuel Macron a vivement été critiqué par Marine Le Pen. "Vous savez quoi ? Vous avez un talent fou. Vous arrivez à parler sept minutes et je suis incapable de résumer votre pensée. Vous n'avez rien dit. C'est le vide absolu, sidéral", a-t-elle lancé lors du premier débat présidentiel organisé par TF1, ce lundi 20 mars.



Une manière pour la présidente du Front national de lancer un appel du pied au Français. "J'attire l'attention des Français, je voudrais qu'ils s'attachent à vérifier qu'à chaque fois que vous prenez la parole, vous dites un petit peu de ceci, un petit peu de cela... Je trouve cela très inquiétant", a-t-elle critiqué.

>> Suivez le premier débat de la présidentielle sur RTL et RTL.fr





"Il y a eu un manque dans notre débat. On a peu parlé d'Europe. Je suis le seul candidat qui se conforme depuis le début à nos engagements européens", avait déclaré Emmanuel Macron quelques minutes plus tôt. Avant de poursuivre : "Le mandat que m'aura donné le peuple français, c'est celui de défendre son indépendance et sa sécurité. Je défends son indépendance sur le plan économique. J'en défends les intérêts sur le plan de la sécurité. J'ai pris des engagements clairs pour investir dans notre défense, pour tenir nos engagements", a-t-il déclaré vantant notamment une "politique de crédibilité".