ÉCLAIRAGE - En attendant de connaître le nom des candidats qualifiés pour la présidentielle, voici un guide pour ne rien rater.

Crédit : SIPA Une vue du palais de l'Élysée

par Ludovic Galtier publié le 30/01/2017 à 07:03

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Si on ne connaît pas encore officiellement le nom des candidats qui concourront à la présidentielle, le paysage politique se dessine. Toutes les grandes formations politiques ont désormais aligné leur champion : François Fillon pour Les Républicains, Benoît Hamon pour le Parti socialiste, Jean-Luc Mélenchon pour la France insoumise et le Parti communiste ou encore Yannick Jadot pour Europe Écologie - Les Verts.



La fin de la primaire de la Belle Alliance populaire du 29 janvier avec la victoire de Benoît Hamon, investi par les siens le 5 février, et le premier meeting de François Fillon à la Villette, à Paris, donnent le réel coup d'envoi de l'élection présidentielle. Et les rendez-vous politiques vont dominer l'actualité de ces trois prochains mois. Meetings, interviews à la presse, réunions de parti... Voici tout ce qu'il faut savoir pour ne rien rater de ce scrutin primordial dans l'histoire de la Ve République.

Dimanche 5 février 2017 : Macron, Mélenchon, Le Pen à Lyon

Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, protégé du maire Gérard Collomb, ont tous donné rendez-vous à leurs militants à Lyon dimanche 5 février. Ce jour-là, les observateurs vont donc comparer tout ce qui peut l'être. Nombre de militants, présence de soutiens de poids, qualité de l'installation technique et de la mise en scène...



À ce jeu-là, Jean-Luc Mélenchon, théâtral s'il en est, part avec une longueur d'avance. En janvier, le tribun a annoncé qu'il ferait appel à la technologie, précisément à un hologramme spécialement pour ce meeting. Si Jean-Luc Mélenchon mise sur la technologie, ce n'est pas anodin. Le cofondateur du Parti de gauche projette ainsi de dégonfler "la bulle" Marine Le Pen, quasi certaine, à en croire les sondages, de parvenir au second tour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon va défier la présidente du Front national, qui ne sera qu'à quelques kilomètres de lui. Le tribun, prouve, s'il était encore nécessaire de le faire, son amour pour la bataille des mots et des discours, préfigurant d'un duel implacable de communication entre les deux camps.



Le Front national, parti de Marine Le Pen, tiendra le week-end des 4 et 5 février ses assises, véritables rampes de lancement pour la présidentielle. Après Nevers, Clermont-Ferrand, Lille et Quimper, Emmanuel Macron fait étape, lui aussi, à Lyon. Un meeting annoncé par le candidat comme "un moment très important de la campagne" au cours duquel "il y aura plusieurs annonces".

Jeudi 9 février : Marine Le Pen, invitée de "L'Émission politique"

Celle que les sondages placent au second tour de la présidentielle dans tous les cas de figure enchaînera avec L'Émission politique de France 2 jeudi 9 février, puis entamera une série de meetings. Elle prendra la parole à Nantes le 26 février, à Châteauroux le 11 mars, à Metz le 18 mars, à Bordeaux le 1er avril, à Ajaccio le 8 avril, à Toulouse le 15 avril, à Paris le 17 avril et à Marseille le 19 avril.

Début mars : Emmanuel Macron dévoilera son "contrat avec la nation"

Emmanuel Macron ne change pas de calendrier malgré les attaques de ses adversaires sur son absence de programme. Après avoir dévoilé ses premières pistes le 10 décembre lors de son premier meeting parisien en tant que candidat, il dévoilera "un contrat avec la nation" au début du mois de mars. Le candidat du mouvement En marche ! a ouvert les élections législatives aux Français. Chacun peut ainsi se présenter, à condition de soutenir le mouvement, né en avril 2016. Il présentera 577 candidats aux législatives.

Lundi 20 mars : la liste officielle des candidats sera connue

Elle est critiquée par les protagonistes de chaque présidentielle. Les candidats ont jusqu'au 17 mars à minuit pour décrocher leurs 500 parrainages. Pour l'heure, seul Jean-Luc Mélenchon dit disposer des 500 parrainages, bien que ce ne soit que des promesses.



Nouveauté en 2017 : le Conseil constitutionnel publiera le nom de tous les parrains des candidats. Seuls 500 noms, tirés au sort, étaient rendus publics jusque-là. Dans le même chapitre, les élus devront envoyer par eux-mêmes les formulaires de parrainages au Conseil constitutionnel. La publication du décret de convocation des électeurs et l'envoi aux élus du formulaire de parrainage des candidats aura lieu aux alentours du 20 février 2017.

Lundi 10 avril : ouverture de la campagne officielle

La campagne officielle et l'égalité du temps de parole prendront effet dès le lundi 10 avril. L'équité du temps de parole entrera en vigueur le mercredi 1er février. Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le dimanche 23 avril. Les deux candidats, arrivés en tête, s'affronteront lors d'un ultime débat le mercredi 3 mai. Les électeurs les départageront lors du second tour, dimanche 7 mai. L'élection du successeur de François Hollande, dont la fin du mandat est fixée au dimanche 14 mai, sera proclamée le jeudi 11 mai.