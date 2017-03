Présidentielle 2017 : plateau de télévision qui accueillera en direct sur TF1 et LCI Le grand debat de la presidentielle qui sera anime par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau.

publié le 20/03/2017 à 17:45

Dernière ligne droite. À trente-quatre jours du premier tour de la présidentielle, le débat télévisé du 20 mars diffusé par TF1 et RTL marque le passage à la dernière étape de la course à l'Élysée. Cinq des onze candidats à la présidentielle seront confrontés les uns aux autres à partir de 21 heures. Contesté pour ne pas avoir invité tous les candidats à participer, ce débat devra respecter à la lettre, pour éviter toute nouvelle critique, les règles édictées par la production.



Il sera divisé en trois séquences abordées pendant 50 minutes chacune : "Quel modèle de société ?", "quel modèle économique ?" et "quelle place pour la France dans le monde ?". Chacune d'entre elle sera abordée pendant 50 minutes de débat entre les candidats, pour une émission qui devrait excéder les 2h30.

Un plateau disposé comme une arène

Comparé aux débats des primaires de la droite et de la gauche auxquels ont participé François Fillon et Benoît Hamon, l'émission de ce soir propose des nouveautés tant sur le fond que sur la forme. Sur la forme d'abord, les candidats seront disposés en cercle, et non plus en ligne, afin de favoriser les confrontations et d'affronter les regards de leurs adversaires. Comme dans une arène, ils seront entourés par le public, quelque 420 personnes, dont une trentaine de soutiens chacun.

En guise d'introduction, les candidats disposeront de 1 minute 30 pour répondre à la première question "Quel président voulez-vous être ?". Chacun aura ensuite deux minutes maximum par question posée dans les trois parties thématiques. Pour chacune de ces questions, ils pourront être interpellés par un adversaire à partir de 1 minute 30.



Pour l'ordre de prise de parole, le tirage au sort a parlé : François Fillon ouvrira les premiers instants du débat tandis que la conclusion reviendra à Emmanuel Macron. Pour cette épreuve de la conclusion comme pour celle de l'introduction, chaque candidat aura droit à 1 minute 30 pour tenter d'achever de convaincre l'audience.