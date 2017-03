publié le 20/03/2017 à 17:14

C'est un débat inédit. Si les Français ont été habitués aux débats lors des primaires, ils pourront une nouvelle fois se faire une idée en vue de l'élection présidentielle. Ce lundi 20 mars, sur TF1 et LCI, les cinq candidats les mieux classés dans les différents sondages vont s'affronter et confronter leur programme pendant plus de trois heures. François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon... Certains candidats pourraient avoir beaucoup à perdre à quelques semaines de l'élection à la fonction suprême.



En première ligne ? Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui caracolent en tête des intentions de vote et font office de grands favoris à la fonction suprême alors que François Fillon est embourbé dans une affaire politico-judiciaire et que Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon stagnent autour de 12%.

Trois thèmes abordés

Pour ce premier débat avant le premier tour, TF1 et LCI ont choisi d'aborder trois thèmes qui dureront entre 45 et 50 minutes chacun. Quel modèle social pour la France ? Quel modèle économique pour la France ? Quelle place pour la France dans le monde ? La première thématique abordera les questions d'éducation, d'écologie, de sécurité et d'immigration. La seconde permettra de voir la fiscalité, le temps de travail et le chômage. Enfin, les candidats débattront également sur l'Europe, la Russie ou encore le terrorisme.

La première question posée aux cinq candidats sera beaucoup plus vaste : "Quel président voulez-vous être ?" François Fillon ouvrira le bal, suivi de Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen et enfin Benoît Hamon. Ils devront ainsi répondre à cette question en une minute trente maximum.