publié le 20/03/2017 à 19:34

Pour la première de l’histoire de la télévision française, des candidats à l’élection présidentielle débattront sur le petit écran avant le premier tour. Cependant, les onze candidats présents sur la ligne de départ ne seront pas présents à ce débat diffusé sur TF1 et RTL. Seuls François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon débattront ce lundi 20 mars lors d'un débat mené par Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray.



Si Gilles Bouleau est un habitué de ces rendez-vous politiques, Anne-Claire Coudray se retrouve propulsée sur le devant de la scène. "Je me dis que c'est surtout les candidats qui doivent avoir le tract. On est un peu plus en retrait que lors des journaux télévisés traditionnels (...) On a décortiqué, on a essayé de rendre cela intelligent", explique celle qui se dit "sereine" avec une grande "envie d'y aller". Si les primaires de la gauche et de la droite avaient déjà permis de voir ces confrontations, ce débat prend une nouvelle ampleur à quelques semaines de l'élection présidentielle. "Avec Anne-Claire Coudray, on ne se quitte plus depuis quatre jours et on a lu les cinq programmes des candidats. C'est parfois passionnant, et parfois fastidieux", confesse Gilles Bouleau.

À chaque question, les cinq candidats auront alors une minute trente pour répondre avant de pouvoir être interpellés. Un format critiqué par certains : "C'est le moins contraignant possible, il y a cinq candidats et aucun n'a accepté qu'il y ait des impasses", explique Gilles Bouleau. Avant de poursuivre : "Je pense que les Français vont voter pour un programme et ils attendent un sens de l'analyse et de la synthèse. C'est un principe que je m'applique en interview. Notre métier, c'est garde suisse ou casque bleu".