publié le 07/05/2017 à 07:30

Marine Le Pen ou Emmanuel Macron ? Qui de la candidate du Front national ou du leader du mouvement "En Marche !" se verra ouvrir les portes de l'Élysée ? Après une campagne d'entre-deux-tours, au cours de laquelle ils se sont rendu coups pour coups sur le terrain à Whirlpool, par meetings interposés, sur les réseaux sociaux ou encore lors du débat du 3 mai, les 47 millions d'électeurs potentiels, que compte la France, sont invités à les départager. À 20 heures dimanche, le nom du huitième président de la Ve République, celui qui succédera au socialiste François Hollande, sera révélé.



Après un premier tour, marqué par les éliminations de Benoît Hamon et François Fillon, candidats des partis historiques de gouvernement, et la percée de Jean-Luc Mélenchon, la campagne du second tour a sérieusement mis à mal ce que l'on appelle le front républicain, à savoir appeler à voter pour le candidat faisant face au représentant du Front national.

Divisés sur la question en réunion de comité politique, les ténors de la droite ont finalement opté pour un "barrage" à la candidature de Marine Le Pen quand le leader de la France insoumise n'a pas jugé utile de publiciser son vote. La contestation des 450.000 militants du mouvement citoyen a donné l'abstention et le vote blanc en tête.

Suivez les événements de la journée en direct :

16h13 - Un assesseur frontiste, qui a perturbé son bureau de vote en dénonçant une élection "truquée", est sorti menotté par les forces de l'ordre à Agen. Selon lui, les bulletins en papier recyclé présentait des points noirs qui invalideraient le vote alors qu'il a également commis une faute en prenant en photo la liste d'émargement. La police nationale et la police municipale sont intervenues vers 10h30 ce dimanche, raconte Sud Ouest.



16h04 - Nicolas Dupont-Aignan s'est fait attendre. Le président de Debout La France, qui sera nommé premier ministre en cas de victoire de Marine Le Pen, a voté à Yerres.



15h54 - Après Jean-Yves Le Drian, Bernard Cazeneuve ou encore Najat Vallaud-Belkacem, Matthias Fekl, le ministre de l'Intérieur, a également voté en ce jour de second tour.

a voté pic.twitter.com/R6MwhhlP6M — Matthias Fekl (@MatthiasFekl) 7 mai 2017

15h33 - La petite commune de La Lande-Chasles (Maine-et-Loire) a décidé dimanche de dévier l'accès à l'unique bureau de vote pour ne pas gêner six bébés mésanges dont le nid se trouve dans l'ancienne boîte aux lettres de la porte principale de la mairie. "On a eu les oeufs lors du premier tour", raconte à l'AFP Jean-Christophe Rouxel, le maire de la commune qui compte 115 habitants. "Pour éviter de déranger la mère et ses petits", poursuit l'élu, une affiche a été posée au dessus du nid où il est écrit "Nid dans l'ancienne boîte aux lettre. Ne pas déranger !". Les 84 électeurs inscrits sur les listes électorales doivent accéder au bureau de vote par une petite porte qui mène au secrétariat.



15h23 - Plusieurs médias n'ont pas pu être accrédités à la soirée du Front national car les places sont "limitées", selon plusieurs journalistes sur Twitter. Ainsi Rue89, BuzzFeed, Les Jours, Mediapart, Explicite ou encore Quotidien ne seront pas sur place.



15h06 - Geneviève Callerot fête ses 101 ans samedi 6 mai. Dimanche 7 mai, celle qui est née sous Raymond Poincaré connaîtra son 17e président de la République. "J'ai toujours été voter (...) On nous a donné à nous les femmes le droit de vote, on ne va pas le laisser perdre", glisse-t-elle. Une rencontre à retrouver sur RTL.fr.



14h31 - La préfecture de police assure que les vérifications sont terminées. Retour à la normale près du Louvre où Emmanuel Macron espère célébrer sa victoire.

#Louvre Fin des vérifications, retour à la normale. — Préfecture de police (@prefpolice) 7 mai 2017

14h18 - Les Français sont appelés à voter pour élire leur prochain président de la République. Mais alors, quels sont les pouvoirs du chef de l'État ?



14h06 - Le QG presse d’Emmanuel Macron a été évacué près du Louvre. Les policiers ont investi le périmètre réservé à la presse après qu'un chien a détecté une odeur anormale. En revanche, les abords de la pyramide qui accueillent le public sont toujours ouverts. Pas de panique cependant, sur Twitter, la préfecture de police a signifié qu'il s'agissait de "simples vérifications conduites par mesure de précaution".



13h40 - En France, embargo oblige : aucun sondage ni aucune estimation ne sera diffusé avant 20 heures ce dimanche 7 mai. Pourtant, en Belgique ou encore en Suisse, les médias n'hésitent pas à publier certains résultats, bien avant notre deadline. Mais alors, pourquoi peuvent-ils les annoncer avant 20 heures ?



13h16 - L'INA a retrouvé certaines archives et a publié les premières télévisions des deux finalistes à la présidentielle.

Le Pen - Macron : leurs premières télés pic.twitter.com/vQlFsvEShb — Ina.fr (@Inafr_officiel) 7 mai 2017

12h30 - Najat Vallaud-Belkacem a voté et a posté une photo sur Twitter.



12h18 - Bruno Le Maire a également voté dans sa commune d'Évreux ce dimanche matin.



12h16 - Alain Juppé, accompagné de sa femme Isabelle, a voté à Bordeaux.



12h07 - Concernant la participation, deux citoyens engagés ont appelé à voter après 17 heures. Ils considèrent que cela donnera plus de poids à leur voix, puisqu'elle échappera au décompte des abstentions du ministère de l'Intérieur. L'idée est montrer à Emmanuel Macron l'étendue des votes de barrage à Marine Le Pen.



12h00 - Le taux de participation est de 28,23% au second tour de la présidentielle. Un chiffre en très légère baisse par rapport au premier tour qui s'élevait à 28,54%.

La participation est toutefois en baisse par rapport au second tour de l'élection présidentielle de 2012, qui s'élevait à 30,66% à la même heure.

Election #Presidentielle2017 28,23 %: taux de participation à 12h pour le 2nd tour en ¿¿ métropolitaine (30,66 % en 2012 et 34,11 % en 2007) pic.twitter.com/hNXPJjMMy2 — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 7 mai 2017

11h54 - Jean-Luc Mélenchon a voté dans le Xe arrondissement de Paris. Le candidat de la France insoumise, qui était proche de se qualifier au second tour, a refusé de donner une consigne de vote malgré la présence du Front national.



11h40 - Florian Philippot, le numéro 2 du Front national, a voté à Forbach. Alors que Jean-Luc Mélenchon attend toujours dans la file d'attente de son bureau de vote parisien.



11h24 - Qui sont les deux finalistes de cette élection présidentielle ?

11h23 - Nicolas Sarkozy et son épouse Carla Bruni-Sarkozy ont voté ensemble dans le XVIe arrondissement de Paris.



11h05 - Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a voté dimanche à 10h25 à la mairie de Cherbourg-Octeville, dans la Manche, ville dont il fut maire. Le chef du gouvernement, costume trois pièces noirs, chemise blanche et cravate orange, n'a pas fait de déclaration avant de reprendre la route pour Paris.



11h03 - Après Emmanuel Macron, Marine Le Pen, accompagné de Steeve Briois et Thierry Légier, vient à son tour de voter à Hénin-Beaumont.

10h59 - Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Brigitte, a voté au Touquet.



10h38 - Où en est le vote électronique en France ? Ce vote électronique est en vigueur dans une soixantaine de communes en France, comme à Issy les Moulineaux en proche banlieue parisienne ou Nevers dans la Nièvre, mais cette façon de voter est plutôt en perte de vitesse.



10h31 - Si les finalistes mais aussi les anciens candidats sont attendus dans leur bureau de vote respectif, François Fillon ne se déplacera pas. L'ancien premier ministre, arrivé troisième du second tour, votera pas procuration ce dimanche.



10h21 - François Bayrou a voté à Pau. Le président du MoDem avait renoncé à se présenter à l'élection présidentielle se ralliant ainsi à Emmanuel Macron.



10h11 - Sur les réseaux sociaux, plusieurs initiatives citoyennes se mettent en place. Parmi elles ? Le site ledeuxièmebulletin.fr. Contacté par RTL.fr, Elliot Lepers a expliqué cette initiative incitant les électeurs a envoyé un deuxième bulletin à Emmanuel Macron : "L'objectif est double. Il faut parler à tous les indécis, qui sont pour beaucoup favorables à un changement de société et qui se posent des questions, mais aussi anticiper ce quinquennat (...) Ce projet est une sorte de deuxième tour bis afin que, dès maintenant, on mette en place une opposition constructive".



10h03 - François Hollande a voté à Tulle, en Corrèze. Le président de la République va passer six heures dans son fief où il sera de passage dans 5 villes différentes.

sur le programme officiel de #Hollande en Corrèze: 6 heures sur place, 5 villes/villages, 8 bureaux de vote visités #TheLastTulleTour #2017 — laure brettøn (@laurebretton) 7 mai 2017

9h55 - Benoît Hamon a voté dans son bureau de vote de Trappes, dans les Yvelines. Arrivé en cinquième position avec 6,36% des voix, l'ancien frondeur a réalisé le pire score du Parti socialiste dans une élection présidentielle.



9h52 - Gilbert Collard, proche de Marine Le Pen, a voté dans le Gard.

9h41 - La sécurité est une nouvelle fois largement renforcée pour ce second tour de l'élection présidentielle. Dimanche 7 mai, comme au premier tour du scrutin, 50 000 policiers et gendarmes supplémentaires seront déployés sur l’ensemble du territoire. Ils s’ajoutent aux 7 000 militaires de l’opération Sentinelle mobilisés depuis les attentats de janvier 2015. À Paris, 12.000 hommes sont mobilisés.



9h36 - Emmanuel Macron et Marine Le Pen devraient respectivement voter aux alentours de 10h30 au Touquet et 11h à Hénin-Beaumont.



9h22 - Dans certaines villes, l'affluence est déjà conséquente. À Tel Aviv, les électeurs français ont dû faire face à une queue de 1h30 et ce, dès 7h30.

9h15 - Depuis ce samedi minuit, la période de réserve est d'actualité. Si les politiques sont obligés de se soumettre au silence, sur les réseaux sociaux certaines règles sont aussi d'actualité. Qu'avez-vous le droit de faire, de dire ?



9h02 - Jean Garrigues, auteur de "Élysée Circus", revient sur les attaques les plus mordantes des candidats à la présidentielle. Au micro de RTL, il évoque une campagne 2017 qui s'est distinguée par sa "médiocrité". "Il y a des phrases qui resteront, y compris dans le dernier duel. L'esprit français est quasiment mort (...) Les anciens présidents avaient un socle culturel que n'ont plus les hommes politiques d'aujourd'hui."



8h54 - Johnny et Laeticia Halliday ont voté à Los Angeles, accompagné de leurs deux filles. Le consulat français a posté une photo du devoir citoyen de la star française.



Merci à Johnny et Læticia Hallyday d'être venus voter en famille aujourd'hui à Los Angeles #Présidentielle2017 #OuiJeVote pic.twitter.com/4npsWN1aRv — French Consulate L.A (@FranceinLA) 6 mai 2017

8h36 - Les Femen sont déjà mobilisées à Hénin-Beaumont avec pour slogan : "Marine au pouvoir, Marianne au désespoir". Au premier tour, elles avaient également perturbé le vote de Marine Le Pen.



C'est maintenant! #FEMEN ont déployé une bannière près du bureau de vote de #MarineLePen, pour continuer à faire barrage au #FN ! pic.twitter.com/1nogCLXdGm — inna shevchenko (@femeninna) 7 mai 2017

8h33 - C'est la première figure forte du gouvernement à se déplacer dans un bureau de vote. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense et soutien d'Emmanuel Macron, a voté pour le second tour de l'élection présidentielle à Guidel, dans le Morbihan.



8h16 - Carte d'identité, carte électorale... Quels documents avez-vous besoin pour aller voter ?



8h11 - À quelle heure ferme votre bureau de vote ? Si la majorité des bureaux ferment à 19 heures, une dérogation a été accordée dans certains villes françaises.



8h00 - Le second tour de l'élection présidentielle est lancé en France métropolitaine... Tous les bureaux de vote viennent d'ouvrir.



7h40 - Les bureaux de vote ouvrent dans 20 minute en France métropolitaine alors que le vote a déjà commencé dans les territoires d'Outre-mer, notamment à Saint-Pierre-et-Miquelon où les Français étaient les premiers à voter.



7h30 - Bonjour et bienvenue pour suivre cette journée du second tour de l'élection présidentielle.