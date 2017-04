publié le 22/04/2017 à 13:03

Un déjeuner dominical en famille, une sortie de table tardive, une promenade, et c'est la panique : on a oublié d'aller voter. Pour cette élection présidentielle, l'amplitude horaire des bureaux de vote est plus large que par le passé : afin d'empêcher la divulgation des résultats, la plupart des bureaux fermeront à 19 heures pour les deux tours, d'autres même à 20 heures. Et il ne s'agit pas forcément d'une question de taille de la ville : chaque commune pouvait demander une dérogation auprès de sa préfecture pour laisser accès aux isoloirs jusque 20 heures.



Comme c'est souvent le cas, les bureaux de vote parisiens fermeront à 20 heures dans tous les arrondissements de la capitale. Dans le reste de la région Île-de-France, Évry (Essonne), Sèvres, Neuilly-sur-Seine, Nanterre (Hauts-de-Seine), Saint-Denis, Bobigny (Seine-Saint-Denis), Créteil (Val-de-Marne), Argenteuil (Val-d'Oise) et Versailles (Yvelines) laissent également leurs bureaux de vote ouverts jusque 20 heures.

Les métropoles et leurs petites sœurs

En région, nombreuses grandes villes permettent de voter jusque 20 heures ce dimanche 23 avril. C'est le cas de Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nice, Montpellier, Grenoble, Nantes, Lille ou encore Strasbourg. Certaines d'entre elles ont étendu cette ouverture tardive à leur agglomération. C'est notamment le cas à Toulouse. Ainsi, les villes de Balma, Blagnac, Castanet-Tolosan, Colomiers, Cugnaux, Fonsorbes, Muret, Plaisance du Touch, Ramonville, Saint-Gaudens, Saint-Jean, Saint-Orens, Tournefeuille et L'Union fermeront leurs bureaux de vote à 20 heures également.

Dans les Alpes-Maritimes, Antibes, Cagnes-sur-Mer, Cannes, Le Cannet, Grasse, Mandelieu-la Napoule, Menton, Mouans-Sartoux, Mougins, Saint-André-de-la-Roche, Saint-Laurent-du-Var, Valbonne, Vallauris, Vence et Villeneuve-Loubet permettront à leurs habitants de voter jusque 20 heures comme à Nice. Côté rhodanien, Villeurbanne fermera ses bureaux comme à Lyon. Côté Girondin, la commune de Talence, adjacente à celle de Bordeaux, gardera ses bureaux ouverts jusque 20 heures également. Enfin, les villes de Châteauroux (Indre) et Cogolin (Var) ont également obtenu des dérogations pour fermer une heure plus tard leurs bureaux de vote.

En résumé

Vous pourrez voter jusque 20 heures si vous êtes rattaché à un bureau de vote des villes de : Nice, Antibes, Cagnes-sur-Mer, Cannes, Le Cannet, Grasse, Mandelieu-la Napoule, Menton, Mouans-Sartoux, Mougins, Saint-André-de-la-Roche, Saint-Laurent-du-Var, Valbonne, Vallauris, Vence et Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) - Strasbourg (Bas-Rhin) - Marseille (Bouches-du-Rhône) - Évry (Essonne) - Bordeaux, Talence (Gironde) - Toulouse, Balma, Blagnac, Castanet-Tolosan, Colomiers, Cugnaux, Fonsorbes, Muret, Plaisance du Touch, Ramonville, Saint-Gaudens, Saint-Jean, Saint-Orens, Tournefeuille et L'Union (Haute-Garonne) - Sèvres, Neuilly-sur-Seine, Nanterre (Hauts-de-Seine) - Montpellier (Hérault) - Châteauroux (Indre) - Grenoble (Isère) - Nantes (Loire-Atlantique) - Lille (Nord) - Paris (Paris)- Lyon, Villeurbanne (Rhône) - Saint-Denis, Bobigny (Seine-Saint-Denis) - Créteil (Val-de-Marne) - Argenteuil (Val-d'Oise) - Cogolin (Var) - Versailles (Yvelines).