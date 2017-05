publié le 03/05/2017 à 07:15

Le choix pour le second tour n'est pas simple pour tout le monde. Si bon nombre d'électeurs ont décidé de voter Emmanuel Macron pour faire barrage au Front national, certains électeurs demeurent indécis. Pas question cependant de rester immobile pour Elliot Lepers. Ce dernier, qui avait déjà participé à la pétition contre la loi Travail signée par 1,3 million de personnes, est à la tête d'un nouveau projet avec le site ledeuxièmebulletin.fr.



L'idée est simple : dire à Emmanuel Macron que beaucoup de Français vont voter en sa faveur mais que cela ne représente pas un vote d'adhésion. Après les informations de base (nom, prénom, e-mail et code postal), les internautes sont invités à choisir entre neuf propositions divisées en trois catégories : une France juste, une France durable et une France démocratique. Chacune regroupant trois idées majeures comme par exemple, le droit du travail, le revenu décent, le respect de l'environnement et l'écologie ou encore l'intérêt collectif.



Contacté par RTL.fr, Elliot Lepers explique cette initiative, sans jamais imaginer une victoire de Marine Le Pen : "L'objectif est double. Il faut parler à tous les indécis, qui sont pour beaucoup favorables à un changement de société et qui se posent des questions, mais aussi anticiper ce quinquennat". S'il appelle à voter pour l'ancien ministre de l'Économie, Emmanuel Macron demeure un "opposant politique". "C'est indispensable de faire cela, et ce projet est une sorte de deuxième tourbis afin que, dès maintenant, on mette en place une opposition constructive", explique-t-il définissant Emmanuel Macron comme un homme politique "timide sur tous les projets".

Ce site est dès lors une manière pour lui de ne pas rééditer les erreurs passées alors que sous François Hollande, l'opposition a mis "quatre ans à se structurer". "Il faut marquer le rythme dès le premier jour, œuvrer à construire cette politique et structurer un mouvement d'individus pour penser à la suite", détaille Elliot Lepers.

En quelques heures, le site a déjà recueilli 1.500 réponses, toutes envoyées directement sur l'adresse mail d'"En Marche !". Bien entendu, sans jamais en informer les principaux intéressés. "Ils ont dû avoir la surprise à partir de ce mardi matin", ironise-t-il.

Ce site, publié à seulement cinq jours du second tour de la présidentielle, est le fruit d'une longue réflexion commencée il y a un an. Le contexte actuel et la présence du Front national au second tour a précipité les choses : "On a essayé de comprendre les résultats du premier tour et on a vu que le rassemblement républicain n'était pas une évidence. Il y avait alors un véritable besoin de consolider les forces de gauche".



Car s'il appelle à la mobilisation contre le Front national, le directeur par intérim de l'organisation Open France, responsable du deuxièmebulletin.fr qui souhaite au fur et à mesure peser dans le débat public, refuse de critiquer les électeurs choisissant le vote blanc ou l'abstention. Et ils pourraient être nombreux alors que les "Insoumis" de Jean-Luc Mélenchon ont opté à seulement 35% pour Emmanuel Macron lors de la consultation en ligne. Elliot Lepers assure "respecter ce positionnement". Avant de poursuivre : "Je comprends la rage, je comprends les arguments et je n'ai pas envie d'être dans le paternalisme", relate-t-il à RTL.fr alors que lui-même s'est posé cette question avant d'évoquer un "choix indispensable".



Selon lui, les différentes attaques à l'encontre du leader de la France insoumise et de ses électeurs ne peuvent pas faire évoluer les choses. "Il faut arrêter de les pointer du doigt, cela est contre-productif. Mais en revanche là, on se met ensemble et on ne lâchera pas Emmanuel Macron". Avant de conclure en résumant ce projet : "Il est nécessaire de proposer une porte de sortie à tout le monde".

