et AFP

publié le 07/05/2017 à 12:10

C'est le premier indicateur de cette journée présidentielle. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, le taux de participation s'élève à 28,23% à midi, dimanche 7 mai. Un chiffre quasiment stable par rapport au taux du premier tour, le 23 avril. À la même heure, 28,54% des électeurs avaient déposé leur bulletin dans l'urne.



Dans le détail, le département du Gers arrive en tête avec 37,56%, soit plus d'un électeur du département sur trois. Suivent la Haute-Marne 35,93%), l'Aude (35,65%), les Hautes-Pyrénées (35,45%) et les Alpes-de-Haute-Provence (35,22%). En revanche, la Seine-Saint-Denis a le moins voté avec un taux de participation inférieur à 20% (19,54%). Suivent le Val-de-Marne (19,84%), les Ardennes (21,02%), Paris (21,79%) et le Val d'Oise (22,16%).

En 2012, lors du dernier scrutin présidentiel, la participation était nettement supérieure, avec 30,66% à 12h. Elle est également nettement inférieure à la participation à midi en 2007 (34,11%) mais supérieure à celle de 2002 (26,19%). À l'exception de la présidentielle de 1965 et surtout de celle de 1969, la participation du second tour est plus élevée qu'au premier à la présidentielle. Le prochain point sur la participation est prévu à 17h.