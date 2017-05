publié le 06/05/2017 à 13:59

Geneviève Callerot fête ses 101 ans samedi 6 mai. Elle vit une retraite paisible en pleine nature à Saint-Aulaye en Dordogne, cultive toujours son potager, un sceau dans une main, sa canne dans l'autre, et espère bien pouvoir terminer son sixième roman. La centenaire a travaillé la terre toute sa vie, trait les vaches, gavé les canards, avant de se mettre à écrire pour de bon. Dimanche 7 mai, celle qui est née sous Raymond Poincaré connaîtra son 17e président de la République.



Confortablement installée sur une chaise en osier à l'ombre d'un grand chêne-liège bicentenaire. "J'ai toujours été voter", glisse celle qui a connu Hitler. "On nous a donné à nous les femmes le droit de vote, on ne va pas le laisser perdre." L'un de ses plaisirs est de commenter la vie politique. "Vous les prenez tous, ils ont tous une bonne idée et beaucoup de mauvaises. Regardez celui d'Amérique (Donald Trump, ndlr), il devait faire monts et merveilles. Mais il ne peut pas."

Son premier vote a lieu après la Seconde guerre mondiale, à l'âge de 29 ans. "C'était le premier vote des femmes, en 1945. Je venais d'avoir une fille, c'était plus important que les élections. Maintenant, aller voter, c'est tout simple. Pour nous, c'était tout de même un acquis." C'est la raison pour laquelle, elle glissera son bulletin dans l'urne dimanche. "Je suis une combative, je me suis battu toute ma vie contre ci, contre ça. On m'emmènera, parce que je n'irai pas à pied. Ce qui me fait peur, c'est que l'on n'ait pas capable de voir qu'il y a des gens qui gagnent trop et des gens qui ne gagnent pas assez."