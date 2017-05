publié le 05/05/2017 à 07:04

Qui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen sera le huitième président de la Ve République ? En attendant de connaître le verdict des urnes, dimanche 7 mai à 20 heures, un sondage Elabe, réalisé après le débat de l'entre-deux-tours du 3 mai pour L'Express, renforce la première place d'Emmanuel Macron. Le candidat "En Marche !" est crédité de 62% des intentions de vote contre 38% pour son adversaire du Front national, qui enregistre une baisse notable de trois points par rapport à la précédente enquête de l'institut publiée le 2 mai.



Le report de voix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon profite à Emmanuel Macron. Si le résultat de la consultation organisée par La France insoumise auprès de ses militants historiques a donné le vote blanc et l'abstention en tête, une nette majorité des électeurs du député européen (54% contre 14% pour Marine Le Pen) entend accorder sa voix à Emmanuel Macron. Une statistique en hausse de 10 points en quelques jours à peine.



Plus d'adhésion pour Marine Le Pen que pour Emmanuel Macron

Vote d'adhésion ? Vote d'opposition ? Les électeurs sont partagés : 54% des sondés, qui ont choisi un candidat, estiment être en parfaite adéquation avec leur choix. En revanche, 46% font un choix par défaut. Dans le détail, 67% des électeurs déclarés de Marine Le Pen votent par adhésion quand ils sont à peine 53% du côté du favori.

Après le débat émaillé de nombreuses attaques, Emmanuel Macron, jugé plus honnête et avec le meilleur projet (57% contre 33%), est le plus présidentiable pour les Français. 61% des sondés estiment en effet qu'il a les qualités nécessaires pour être président, contre 30% pour Marine Le Pen (+ 7 points par rapport à la précédente enquête). 70% des personnes interrogées pensent par ailleurs que le leader du mouvement "En Marche !" est le plus à même d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale (23% pour Marine Le Pen).