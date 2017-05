publié le 07/05/2017 à 08:55

Il a ausculté les petites phrases politiques des campagnes présidentielles depuis 1965, date du premier scrutin au suffrage universel direct. À en croire Jean Garrigues, auteur de Élysée Circus, cette campagne 2017 s'est distinguée par sa "médiocrité". "Il y a des phrases qui resteront, y compris dans le dernier duel où l'on a parlé de "poudre de perlimpinpin" ou de "candidat qui se couche". L'esprit français est quasiment mort (...) Les anciens présidents avaient un socle culturel que n'ont plus les hommes politiques d'aujourd'hui."



Outre ce constat particulièrement sévère à l'égard de la génération 2017, l'historien reconnaît qu'il y a des "grands", à l'image du général de Gaulle, qui décrivait François Mitterrand comme "le Rastignac de la Nièvre", et du premier président socialiste de la Ve République. "François Mitterrand, c'est plus méchant, c'est plus mordant." Jean Garrigues se souvient de cette réplique de 1981 : "Valéry Giscard d'Estaing nous présente sa candidature, on aurait préféré qu'il nous présente ses excuses." Son successeur à l'Élysée, Jacques Chirac, adoptait "un style plus trivial".

Qu'est-ce qu'une bonne petite phrase ? "La méchanceté fait partie intégrante de cette tradition. Il y a beaucoup de méchanceté, beaucoup de cruauté, parce que c'est une compétition. La méchanceté est encore pire dans un camp politique que finalement d'un camp à un autre (...) Ces petites phrases ne sont pas gratuites, elles sont à chaque fois des moyens de préciser sa position ou de disqualifier l'adversaire." Alexis Bachelay aurait été le sniper, l'auteur de nombreuses petites phrases pour Laurent Fabius, alors candidat à la primaire socialiste en 2011. "Mais les grands, ceux qui ont de l'humour, y compris François Hollande, sont des gens qui peuvent vous improviser quelque chose de très drôle."