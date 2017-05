publié le 05/05/2017 à 18:08

Les dispositifs de sécurité avaient déjà été renforcés lors du premier tour et pendant l'entre-deux-tours du scrutin présidentiel. Pour le 7 mai, dénouement de l'élection, la capitale sera placée sous haute surveillance, indique BFMTV. À Paris et dans sa proche agglomération, près de 12.000 hommes patrouilleront dans les rues. Parmi eux, des policiers et des militaires mobilisés dans le cadre de l'opération Sentinelle.



Citant un communiqué de la préfecture de police de Paris, il est indiqué que "des arrêtés d'interdiction de séjour ciblés seront pris par le préfet de police", dans le but d'écarter d'éventuels fauteurs de trouble. Un dispositif semblable à celui qui avait été mis en place lors du premier tour, le 27 avril dernier. Sur l'ensemble du territoire français, 50.000 membres des forces de l'ordre seront ainsi en charge de la sécurité du scrutin.

Le scrutin présidentiel s'inscrit dans un contexte marqué par la menace terroriste qui plane toujours sur la France. Deux jours avant le premier tour, le 21 avril, un terroriste avait abattu le policier Xavier Jugelé, alors qu'il était en faction sur l'avenue des Champs-Élysées. Un acte qui avait été revendiqué par l'organisation terroriste Daesh.



Ce vendredi matin, la mairie de Paris a également annoncé que la sécurité allait être renforcée aux abords et à l'intérieur de la tour Eiffel, après que des militants de l'ONG Greenpeace ont réussi à s'introduire à l'aube afin de déployer une banderole anti-FN, deux jours avant le second tour. Un acte qui a mis en avant des dysfonctionnements dans le maintien de la sécurité du site touristique.