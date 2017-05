publié le 05/05/2017 à 08:35

Vous connaissez son sourire marqué, son pas décidé, ses vestes bleues, blanches ou rouges. C'est son côté pile, public, celui des bains de foule et des plateaux télévisés. Mais son côté face, c'est une histoire passionnelle.



C'est une passion familiale d'abord, faite de déchirements et de réconciliation. Elle commence il y a 48 ans, le 5 août 1968, quand Marine Le Pen naît sur une erreur d'état civil, nous raconte son père Jean-Marie. "J'étais en Bretagne, je suis revenu sur les chapeaux de roue pour voir le troisième exemplaire de la famille. J'ai eu un problème : je voulais l'appeler Marine, mais ils avaient refusé alors qu'il y avait une ville qui s'appelait Sainte-Marine en Bretagne. Les fonctionnaires de la mairie de Neuilly n'avaient pas l'air de le savoir."

Cela n'empêche pas Marion Anne Perrine - dite Marine donc - d'être "simple" et de "rire beaucoup", assure sa sœur aînée, Marie-Caroline Le Pen. "Marine, c'était une petite blonde avec des boucles. Je la vois en rentrant de l'école avec son petit cartable sur le dos, toujours très active, de bonne humeur et calme dans la tempête. On se baignait dans les vagues énormes dans le sud-ouest : rien ne lui faisait peur. On l'appelait Miss-trompe-la-mort, parce qu'on voyait toujours une espèce de petit bout en haut de la vague. C'est une enfance insouciante."



Durant son enfance, Marine Le Pen se passionne aussi pour les jeux de société avec des parties endiablées de Monopoly, de Risk, ce jeu de guerre et de conquête. Le Scrabble, elle déteste, contrairement à sa mère, Pierrette.

L'attentat à la Villa Poirier, un traumatisme

Mais si elle est pudique, la jeune fille d'alors est traumatisée - comme ses deux sœurs - par l'attentat qui souffle l'appartement parisien de la famille, Villa Poirier. Elle avait 8 ans, se souvient l'aînée. "À partir de là, elle prend conscience qu'on peut tuer son père, mais qu'on a essayé de tous nous tuer. Quand Marine est sortie de son lit, elle a vu Paris, c'est la guerre, c'est un choc de la vie. Ça construit sa personnalité, bien sûr". À l'école, une de ses maîtresses interdit à ses camarades de s’asseoir autour d'elle, à cause de son nom.



À sa fête d'anniversaire, certains de ses "amis" avocats se détournent, au moment de l'embrasser. Ses proches l'assurent, "elle ne s'est jamais plainte de ces blessures, elle est cash, mais a appris à se protéger".

Trois enfants nés à un an d'intervalle

Il n'y a pourtant pas que des relations compliquées dans la "tribu Le Pen". Les amours de sa vie sont ses trois enfants - nés à un an d'intervalle - aujourd'hui tout juste majeurs. Il y a Jeanne, l'aînée, très douée en dessin, comme sa mère. Quant aux jumeaux, Mathilde et Louis, ils adorent le rugby comme Louis Aliot, le compagnon de Marine Le Pen. D'ailleurs, si vous entendez la candidate - y compris en public - décrocher son téléphone en disant "Oui, bébé !", pas de doute, c'est bien lui.



Mais son autre passion - encore une - ce sont les chats. Ils sont trois en ce moment. Jazz, Kerhillio et Gavroche. "Dès qu'elle va dans le jardin les chats la suivent. On dirait des chiens. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres mais bon. Je dirais que Marine est dans le déni quand elle dit que Jazz ne louche pas. Jazz louche vraiment : voilà mais elle adore ses félins", confie son amie d'enfance, Ingrid, au micro de RTL.

Marine Le Pen déteste la contradiction Jean-Marie Le Pen Partager la citation





En revanche, Marine Le Pen "déteste la contradiction", affirme son père, depuis l'antre familial de Montretout à Saint-Cloud. Elle n'aime pas non plus les huîtres, mais raffole des salades César, des ratatouilles maison, des mangues et du far breton. Un peu de vin blanc aussi avec des glaçons, mais jamais la semaine. Une semaine ponctuée par des nuits de huit heures de sommeil qu'elle tente de s'imposer. Mais surtout ponctuée par le changement de ses flacons de cigarette électronique, "qu'elle collectionne et perd un peu partout chez elle", plaisante une amie. Marine Le Pen vapote en effet, depuis qu'elle a arrêté de fumer il y a 5 ans.



La candidate à la présidentielle a la main verte : c'est sa nouvelle passion cachée, qu'elle partage avec son ami, l'avocat Frédéric-Pierre Vos. "Marine adore les plantes, adore jardiner. On parle de boutures, qu'elle replante soit en Bretagne, soit à Millas dans le sud. C'est quelqu'un qui aime mettre les mains dans la terre en fait." Elle en profite aussi pour se vider la tête, comme lorsqu'elle montait à cheval, à l'adolescence, ou sur un bateau. Car il s'avère que la prétendante à l'Élysée est une passionnée de voile.

Dalida, Sardou, Mouskouri... Ses idoles

Concernant ses goûts culturels, Marine Le Pen apprécie regarder des documentaires animaliers à la télévision ou Le Père Noël est une ordure. Elle aime aussi les romans d'aventure. Côté musique, Marine Le Pen chante dès que l'occasion se présente, en famille. "On chantait les chansons à la mode en quelque sorte", s'amuse Jean-Marie Le Pen en entonnant Les Champs Élysées de Joe Dassin.



Elle aime également chanter avec ses amis, comme dans sa vieille Peugeot 205 blanche de l'époque lorsqu'elle prenait la direction de la Bretagne en compagnie de sa copine Stéphanie de Gonneville : "Je vous assure 500 bornes sans autoradio avec elle, c'était un bonheur. Dalida, Sardou, Nana Mouskouri, Yves Montand... Ça a été Chante France tout le trajet et par cœur." Par cœur et à l'heure : Marine Le Pen ne porte jamais de montre, mais a la ponctualité d'un chef de gare dont le train, espère-t-elle, s'arrêtera à l'Elysée.