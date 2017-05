publié le 05/05/2017 à 23:07

Le verdict approche. À deux jours du résultats de l'élection présidentielle, les sondages confortent l'avance d'Emmanuel Macron. L'ancien ministre de l'Économie semble bel et bien profiter de sa prestation lors du débat de l'entre-deux-tours face à une Marine Le Pen qui s'est montrée particulièrement agressive.



Selon les derniers sondages réalisés jeudi 4 mai, et publiés ce vendredi 5 mai avant la traditionnelle période de réserve, le candidat "En Marche !" serait largement élu dimanche au second tour de la présidentielle, avec 61,5% à 62% des voix, contre 38 à 38,5% à son adversaire du Front national.

Selon le sondage Ipsos Sopra Steria, pour France Télévisions et Radio France, Emmanuel Macron est crédité de 61,5% des voix, la plus basse estimation malgré une hausse de 2,5 points par rapport à la précédente enquête. Toutes les autres enquêtes, réalisées par Elabe, Odoxa ou encore Harris Interactive, placent Emmanuel Macron à 62% quand Marine Le Pen descend elle à 38% des intentions de vote.

Quel report de voix ?

Selon le sondage Elabe pour BFM TV et L'Express, les électeurs de François Fillon au premier tour voteraient à 45% pour l'ex-ministre de l'Économie et à 32% pour Marine Le Pen (23% n'expriment pas d'intention de vote) alors que ceux de Jean-Luc Mélenchon choisiraient à 54% Emmanuel Macron et à 14% sa rivale (32% non exprimés). En revanche, 72% des électeurs de Benoît Hamon voteraient pour le leader "En Marche" et 7% pour la présidente frontiste.



Des chiffres encore plus importants pour l'enquête Odoxa pour pour Dentsu-Consulting et Le Point. Ainsi 54% des électeurs de François Fillon au premier tour, 47% de ceux de Jean-Luc Mélenchon et 81% des électeurs de Benoît Hamon voteraient Emmanuel Macron.

Une participation en baisse au second tour ?

Selon le sondage Ipsos Sopra Steria, l'indice de participation se situe à 76%, soit une estimation inférieure à la participation du premier tour qui avait atteint 78%. En revanche, à deux jours du second tour, la sûreté du vote se précise considérablement : 84% des personnes interrogées et sûres d'aller voter affirment que leur choix est définitif et 16% disent pouvoir encore changer d'avis.