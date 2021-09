Zinédine Zidane : l'étrange raison de son retour avec les Bleus en 2005

Dans Jour J, Flavie Flament s'intéresse au fameux coup de tête de Zidane à Marco Materazzi le 9 juillet 2006. En évoquant cette date clé dans la mémoire footballistique collective, Philippe Sanfourche, journaliste sportif à RTL, a également révélé d'autres anecdotes sur le footballeur.

Le 12 août 2004, Zinédine Zidane quitte les Bleus et met fin à sa carrière internationale. "C'est une réaction de champion, pour ne pas entacher un parcours. Après avoir tout gagné avec l'Équipe de France, c'était partir avant qu'il ne soit trop tard et que l'histoire soit moins belle", explique le journaliste sportif Philippe Sanfourche. Pourtant, en 2005, Zinédine Zidane va faire son grand retour chez les Bleus pour la Coupe du monde 2006... À cette époque l'équipe de France est en difficulté.

"Il faut se souvenir que Raymond Domenech est le nouveau sélectionneur de l'Équipe de France et ça se passe très mal au début. Ils sont dans une campagne de qualification où à quelques matchs de la fin ils sont quatrièmes (...) et on voit arriver le spectre d'une non-qualification pour la Coupe du monde [de 2006, ndlr] et à ce moment-là c'est un petit peu le plan Orsec, et Raymond Domenech et la Fédération testent un petit peu les anciens, pour savoir s'ils peuvent revenir. On n'y croit pas trop, mais quand même, parce qu'ils sont encore très forts dans leurs clubs", précise le journaliste sport de RTL.

Une voix intérieure pour le guider

Se produit alors ce qu'on ne pouvait imaginer : Zinedine Zidane fait son retour chez les Bleus et il emmène avec lui Claude Makélélé et Lilian Thuram, "ses compagnons de victoire".

Comment expliquer que Zidane ait ainsi changé d'avis ? Il a été dit que "Zizou" avait entendu des voix. "Il l'a dit, mais pas tout de suite. Quand il est revenu, il n'a pas souhaité aller aussi loin que ça dans ses explications. Il décrit même assez bien ce moment", raconte Philippe Sanfourche.

"Il parle d'une nuit où à 3 heures du matin, il se lève et il parle à quelqu'un. Dans un premier temps, on croit qu'il est au téléphone et finalement plus il avance dans le récit de ce moment, plus on comprend que c'est une voix intérieure (...) il est en train de parler avec une voix intérieure de ce moment mystique, un peu irréaliste qui l'emmène de manière irréversible vers cette décision [de revenir dans l'Équipe de France]", ajoute-t-il."

"Je pense que [s'il a raconté ce moment NDLR] c'est aussi pour tordre le cou à ce moment-là à toutes les rumeurs. Ce qu'on avait vécu il y a peu de temps avec le retour de Karim Benzema où on a tout entendu : que c'était le président Macron qui avait pris son téléphone parce que politiquement c'était bien de le faire revenir (...) on échafaude des hypothèses qui sont plus ou moins farfelues et à ce moment-là, Zinédine Zidane a aussi voulu mettre fin à tout ce qui pouvait être des interprétations, il a mis fin à tout avec cette histoire qui, effectivement, est un peu rocambolesque", conclut Philippe Sanfourche.

