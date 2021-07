Découvrez qui est l'improbable premier buteur de l'histoire du Stade de France

Tous les week-ends, Florian Gazan rend hommage aux pionniers, ceux qui furent à jamais les premiers. Direction le Stade de France, lieu légendaire des exploits de nos Bleus ! 1998, la Coupe du monde, à jamais la première. Pour cet événement, on avait fait les choses en grand en construisant à Saint-Denis, le plus grand stade du pays, 81.338 places, pas une de plus, pas une de moins.

D’ailleurs à l’origine, il s’appelait le Grand Stade. Comme c’était pas hyper original, on a pensé l’appeler Stade Michel Platini mais il co-organisait la Coupe du monde, donc ça faisait un peu cirage de pompes à crampons. Un concours d’idées a été organisé avec un jury de people pour accoucher de Stade de France, idée co-revendiquée par deux des jurés, Francis Huster et Liane Foly. Une idée contestée jusqu’au bout puisque les initiales du Stade De France, c’est SDF, on avait peur que ce soit pas très vendeur pour les produits dérivés.

Le 27 janvier 1998, c’est la grande inauguration avec le match amical France-Espagne remporté par nos Bleus. Zidane, premier buteur de l’histoire du Stade de France, ouf, c’est mieux pour l’histoire que si ça avait été Stéphane Guivarc’h. Sauf que en fait, c’est pas Zizou, le tout premier buteur au Stade de France.

L'improbable premier buteur au Stade de France est...

Pour faire un test grandeur nature du Stade de France, la pelouse, les vestiaires et le reste des installations, un match de foot avait été organisé deux mois avant, le 19 novembre 1997. Il opposait une sélection d’ouvriers ayant travaillé à la construction du Stade au Variétés Club de France avec sur la pelouse, Alain Giresse, Jean Tigana et quelques autres grands sportifs. Mais pas Platini, blessé au genou et qui était vert à l’idée de ne pas être le premier à glisser le ballon au fond des filets.

C’est donc des tribunes qu’il entend aux alentours de 19h le speaker officiel annoncer la composition des équipes dans un stade quasi-vide. Après que quelques joueurs ont mis des grosses frappes à moins d’un mètre sur les poteaux pour être sûrs que les buts tiennent bon, le match commence. Il se terminera par un 6-1 en faveur du Variétés Club de France, ouverture du score rapide par un homme qui a marqué l’histoire de l’équipe de France... de rugby.

Car le tout premier buteur de l’histoire du Stade de France, d’une sublime frappe dans la lucarne droite, c’est…Serge Blanco ! Lui qui était déjà entré dans la légende avec un ballon ovale a fait donc de même avec un ballon rond. Et reste donc à jamais le premier !