Ligue 1 : Antoine Kombouaré va remplacer Raymond Domenech au FC Nantes

publié le 10/02/2021 à 23:14

Après avoir évincé Raymond Domenech de son poste d'entraîneur, ce mercredi 10 février, le FC Nantes a déjà trouvé son successeur. Il s'agit d'Antoine Kombouaré, qui prendra place sur le banc des "Canaris", a appris l'AFP de source interne au club, ce qui confirme des informations parues dans plusieurs médias.

Arrivant dans un club mal en point, 18e de Ligue 1 et actuel barragiste, avec seulement trois victoires depuis le début de la saison, la mission d'Antoine Kombouaré sera de faire éviter la relégation au FC Nantes, huit fois champion de France entre 1965 et 2001.

Dans son passé d'entraîneur, Antoine Kombouaré s'est déjà assis sur le banc de sept club français : le Racing Club de Strasbourg, Valenciennes, le Paris Saint-Germain, le Racing Club de Lens, l'En Avant Guingamp, Dijon et enfin Toulouse, où l'aventure s'était terminée le 5 janvier 2020. Habitué de la lutte pour le maintien, il pose ses valises dans un club qu'il connaît bien puisqu'il y a débuté sa carrière de joueur et évolué au poste de défenseur central entre 1983 et 1990.