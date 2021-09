Affaire Balkany : "J'ai voulu m'endormir une deuxième fois", révèle Isabelle Balkany

Le 13 septembre 2019, escorté par 3 policiers, Patrick Balkany quitte la salle d’audience du Tribunal Correctionnel de Paris par la petite porte qui mène aux geôles du Palais de Justice.

Conformément aux réquisitions du Procureur, le maire de Levallois, surnommé aussi, le "roi" de Levallois est condamné pour fraude fiscale à 4 ans de prison ferme avec mandat de dépôt.

Jour J, la nouvelle émission de Flavie Flament sur RTL, revient sur cette date clé désormais dans la vie de Patrick Balkany. L’homme de 71 ans qui était entré dans la salle d’audience en toute décontraction, en tous cas en apparence, est désormais assommé, déboussolé. Il n’avait même pas préparé ses affaires, pas même un petit sac dans l’optique de son incarcération.

Son épouse, Isabelle Balkany, se lève, vacillante, pour une dernière étreinte. Pour elle, ce sera 3 ans de prison ferme, mais sans incarcération : son état de santé ne le permet pas. Il y a 5 mois, le 26 avril 2019, Isabelle Balkany avait tenté de mettre fin à ses jours à 72 ans, se disant "épuisée de ce monde d’une violence insoutenable", "épuisée de voir souffrir l’homme de sa vie".

J'ai voulu m'endormir une deuxième fois Isabelle Balkany

Interviewée dans Jour J, Isabelle Balkany révèle sa deuxième tentative de suicide. "L'incarcération, c'est physique, mais c'est aussi psychologique. L'enferment est aussi un enfermement sur soi-même. Il a eu une période à la maison d'enfermement psychologique que j'ai tellement mal vécu que j'ai voulu m'endormir, on va le dire comme ça, une deuxième fois", confie-t-elle.

"Je n'étais pas au courant, je la sais fragile psychologiquement. je sais que pour eux plus dure a été la chute. Évidemment, ils menaient grand train et la prison, les épreuves judiciaires, c'est encore plus dur à encaisser quand on tombe d'aussi haut", a réagi au micro de RTL le journaliste Julien Martin au service politique du Nouvel Obs, auteur du livre Les Balkany.

